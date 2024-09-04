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Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 04.09.2024 (обновлено: 20:48 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/medvedev-1970629661.html
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств - РИА Новости, 04.09.2024
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств
Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России нужно будет организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:06
2024-09-04T20:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России нужно будет организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Если они (Украина - ред.) хотят получить дальнобойные средства поражения, если они хотят получить полноценный набор крылатых ракет и даже баллистических ракет, тогда этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, ну а как иначе-то? Тогда до Польши, да", - сказал Медведев на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на его странице во "Вконтакте".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, польша, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об ответе России на передачу ВСУ дальнобойных средств

Медведев: при передаче ВСУ дальнобойных средств РФ организует кордон до Польши

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Если Украина хочет получить дальнобойные средства поражения, тогда России нужно будет организовать санитарный кордон до территории Польши, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если они (Украина - ред.) хотят получить дальнобойные средства поражения, если они хотят получить полноценный набор крылатых ракет и даже баллистических ракет, тогда этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, ну а как иначе-то? Тогда до Польши, да", - сказал Медведев на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на его странице во "Вконтакте".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаДмитрий Медведев
 
 
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