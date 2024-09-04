Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:51 04.09.2024 (обновлено: 17:01 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя - РИА Новости, 04.09.2024
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя
На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:51
2024-09-04T17:01
хорошие новости
пермский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970556965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75876668b112c221de57e4205a0e073e.jpg
ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости. На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. Отмечается, что он делал похожие на танец движения возле меточного дерева, представляющего подобие социальной сети для животных в тайге. "Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента", — говорится в публикации.Отмечается, что меточные деревья находятся на звериной тропе, где любое животное может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества. Такая "соцсеть" — самый информативный источник информации среди зверей."Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь", — подчеркнули в пресс-службе.На территории заповедника у истоков реки Вишеры находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор. Площадь охранной зоны превышает 52 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике
Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике
2024-09-04T15:51
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970556965_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1e9a3b027bea879917a14cd57deb00d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, общество
Хорошие новости, Пермский край, Общество
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя

В Вишерском заповеднике в Пермском крае фотоловушка засняла танцующего медведя

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости. На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника.
Отмечается, что он делал похожие на танец движения возле меточного дерева, представляющего подобие социальной сети для животных в тайге.
© Заповедник "Вишерский""Танцующий" медведь в заповеднике "Вишерский". Кадр видео
Танцующий медведь в заповеднике Вишерский. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Заповедник "Вишерский"
"Танцующий" медведь в заповеднике "Вишерский". Кадр видео
"Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента", — говорится в публикации.
Отмечается, что меточные деревья находятся на звериной тропе, где любое животное может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества. Такая "соцсеть" — самый информативный источник информации среди зверей.
"Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь", — подчеркнули в пресс-службе.
На территории заповедника у истоков реки Вишеры находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор. Площадь охранной зоны превышает 52 тысячи гектаров.
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей
2 августа, 01:56
 
Хорошие новостиПермский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала