https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html

В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя

В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя - РИА Новости, 04.09.2024

В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя

На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:51

2024-09-04T15:51

2024-09-04T17:01

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ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости. На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. Отмечается, что он делал похожие на танец движения возле меточного дерева, представляющего подобие социальной сети для животных в тайге. "Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента", — говорится в публикации.Отмечается, что меточные деревья находятся на звериной тропе, где любое животное может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества. Такая "соцсеть" — самый информативный источник информации среди зверей."Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь", — подчеркнули в пресс-службе.На территории заповедника у истоков реки Вишеры находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор. Площадь охранной зоны превышает 52 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

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Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике 2024-09-04T15:51 true PT0M11S

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пермский край, общество