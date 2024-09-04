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В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя - РИА Новости, 04.09.2024
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя
На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:51
2024-09-04T15:51
2024-09-04T17:01
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ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости. На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба заповедника. Отмечается, что он делал похожие на танец движения возле меточного дерева, представляющего подобие социальной сети для животных в тайге. "Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента", — говорится в публикации.Отмечается, что меточные деревья находятся на звериной тропе, где любое животное может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества. Такая "соцсеть" — самый информативный источник информации среди зверей."Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь", — подчеркнули в пресс-службе.На территории заповедника у истоков реки Вишеры находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор. Площадь охранной зоны превышает 52 тысячи гектаров.
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Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике
Кадры с "танцующим" медведем в Вишерском заповеднике
2024-09-04T15:51
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Хорошие новости, Пермский край, Общество
В Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя
В Вишерском заповеднике в Пермском крае фотоловушка засняла танцующего медведя
ПЕРМЬ, 4 сен — РИА Новости.
На территории Вишерского заповедника в Пермском крае фотоловушка засняла "танцующего" медведя, сообщила пресс-служба
заповедника.
Отмечается, что он делал похожие на танец движения возле меточного дерева, представляющего подобие социальной сети для животных в тайге.
"Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента", — говорится в публикации.
Отмечается, что меточные деревья находятся на звериной тропе, где любое животное может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества. Такая "соцсеть" — самый информативный источник информации среди зверей.
"Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь", — подчеркнули в пресс-службе.
На территории заповедника у истоков реки Вишеры находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор. Площадь охранной зоны превышает 52 тысячи гектаров.