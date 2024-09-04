https://ria.ru/20240904/mchs-1970514678.html

В Курской области обезвредили три боеприпаса

В Курской области обезвредили три боеприпаса - РИА Новости, 04.09.2024

В Курской области обезвредили три боеприпаса

Пиротехники обезвредили в Курской области еще три боеприпаса, всего с начала работ уничтожены 313 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:25

2024-09-04T14:25

2024-09-04T14:25

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области еще три боеприпаса, всего с начала работ уничтожены 313 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России три раза привлекались к выполнению задач по обезвреживанию ВОП. Обнаружены и уничтожены три боеприпаса. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 313 взрывоопасных предмета, обследованы территории на площади порядка 24 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html

россия

курская область

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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины