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В Курской области обезвредили три боеприпаса - РИА Новости, 04.09.2024
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14:25 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mchs-1970514678.html
В Курской области обезвредили три боеприпаса
В Курской области обезвредили три боеприпаса - РИА Новости, 04.09.2024
В Курской области обезвредили три боеприпаса
Пиротехники обезвредили в Курской области еще три боеприпаса, всего с начала работ уничтожены 313 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:25
2024-09-04T14:25
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области еще три боеприпаса, всего с начала работ уничтожены 313 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России три раза привлекались к выполнению задач по обезвреживанию ВОП. Обнаружены и уничтожены три боеприпаса. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 313 взрывоопасных предмета, обследованы территории на площади порядка 24 гектаров", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области обезвредили три боеприпаса

Саперы за сутки обезвредили три боеприпаса в Курской области, 313 за все время

© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России в Курской области
Пиротехники МЧС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : МЧС России
Пиротехники МЧС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области еще три боеприпаса, всего с начала работ уничтожены 313 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России три раза привлекались к выполнению задач по обезвреживанию ВОП. Обнаружены и уничтожены три боеприпаса. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 313 взрывоопасных предмета, обследованы территории на площади порядка 24 гектаров", - говорится в сообщении.
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РоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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