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МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mchs-1970513681.html
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья - РИА Новости, 04.09.2024
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья
В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:22
2024-09-04T14:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За сутки из "серой зоны" приграничья по индивидуальным заявкам были эвакуированы три человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей", - говорится в сообщении. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн.
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья

МЧС: порядка 530 жителей Курского приграничья уже воссоединились с семьями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
"За сутки из "серой зоны" приграничья по индивидуальным заявкам были эвакуированы три человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей", - говорится в сообщении.
За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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