https://ria.ru/20240904/mchs-1970513681.html

МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья

МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья - РИА Новости, 04.09.2024

МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья

В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:22

2024-09-04T14:22

2024-09-04T14:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За сутки из "серой зоны" приграничья по индивидуальным заявкам были эвакуированы три человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей", - говорится в сообщении. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины