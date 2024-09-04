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МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья - РИА Новости, 04.09.2024
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья
В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:22
2024-09-04T14:22
2024-09-04T14:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду очередная группа жителей Курского приграничья отправится в Тверскую область, уже воссоединились с родственниками порядка 530 семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За сутки из "серой зоны" приграничья по индивидуальным заявкам были эвакуированы три человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей", - говорится в сообщении. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн.
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
МЧС удалось воссоединить порядка 530 семьей из курского приграничья
МЧС: порядка 530 жителей Курского приграничья уже воссоединились с семьями