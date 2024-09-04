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Пианист Мацуев и РНМСО выступят в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 04.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:53 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/matsuev-1970379425.html
Пианист Мацуев и РНМСО выступят в рамках Восточного экономического форума
Пианист Мацуев и РНМСО выступят в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 04.09.2024
Пианист Мацуев и РНМСО выступят в рамках Восточного экономического форума
Пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) выступят 4 сентября в рамках культурной программы Восточного... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:53
2024-09-04T00:53
культура
владивосток
россия
денис мацуев
николай римский-корсаков
сергей прокофьев
мариинский театр
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) выступят 4 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской филармонии. Оркестр в третий раз примет участие в культурной программе ВЭФ. Концерт состоится 4 сентября в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. За дирижерский пульт встанет Алексей Рубин. Первая часть программы посвящена шедеврам русской симфонической музыки, объединенным стихией танца. В исполнении РНМСО прозвучат "Испанское каприччио" Николая Римского-Корсакова и Сюита из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. Кульминацией вечера станет "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром с джазовыми каденциями Дениса Мацуева. Вместе с титулованным пианистом выступят его постоянные партнеры по сцене – известный российский контрабасист Андрей Иванов и лауреат престижных премий в области джазового искусства барабанщик Александр Зингер. С молодежным оркестром Мацуева связывает долгое творческое сотрудничество. Выдающийся музыкант играет важную роль в судьбе РНМСО с первых дней его существования, выступая с молодыми музыкантами, которые стали постоянными участниками многих фестивалей и проектов Мацуева. Оркестр с первых дней существует как Симфоническая академия. С музыкантами работают наставники крупнейших оркестров России и зарубежных коллективов, преподаватели ведущих вузов страны и мира. Эти занятия дают мощный творческий стимул для реализации профессии. Молодежный оркестр стал настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров – и в этом еще одна важная миссия коллектива. Ежегодно воспитанники РНМСО пополняют штат лучших оркестров страны, их успешный опыт вдохновляет сверстников и помогает возродить престиж профессии оркестрового музыканта. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/buryatiya-1970268064.html
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владивосток, россия, денис мацуев, николай римский-корсаков, сергей прокофьев, мариинский театр, дальневосточный федеральный университет
Культура, Владивосток, Россия, Денис Мацуев, Николай Римский-Корсаков, Сергей Прокофьев, Мариинский театр, Дальневосточный федеральный университет
Пианист Мацуев и РНМСО выступят в рамках Восточного экономического форума

Пианист Мацуев и РНМСО 4 сентября выступят в рамках программы ВЭФ-2024

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) выступят 4 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской филармонии.
Оркестр в третий раз примет участие в культурной программе ВЭФ. Концерт состоится 4 сентября в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. За дирижерский пульт встанет Алексей Рубин.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ
Вчера, 14:36
Первая часть программы посвящена шедеврам русской симфонической музыки, объединенным стихией танца. В исполнении РНМСО прозвучат "Испанское каприччио" Николая Римского-Корсакова и Сюита из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.
Кульминацией вечера станет "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром с джазовыми каденциями Дениса Мацуева. Вместе с титулованным пианистом выступят его постоянные партнеры по сцене – известный российский контрабасист Андрей Иванов и лауреат престижных премий в области джазового искусства барабанщик Александр Зингер.
С молодежным оркестром Мацуева связывает долгое творческое сотрудничество. Выдающийся музыкант играет важную роль в судьбе РНМСО с первых дней его существования, выступая с молодыми музыкантами, которые стали постоянными участниками многих фестивалей и проектов Мацуева.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На выставке ВЭФ-2024 можно получить пожелания на старомонгольском языке
Вчера, 10:47
Оркестр с первых дней существует как Симфоническая академия. С музыкантами работают наставники крупнейших оркестров России и зарубежных коллективов, преподаватели ведущих вузов страны и мира. Эти занятия дают мощный творческий стимул для реализации профессии.
Молодежный оркестр стал настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров – и в этом еще одна важная миссия коллектива. Ежегодно воспитанники РНМСО пополняют штат лучших оркестров страны, их успешный опыт вдохновляет сверстников и помогает возродить престиж профессии оркестрового музыканта.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Выставка Улица Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В рамках ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
Вчера, 04:44
 
КультураВладивостокРоссияДенис МацуевНиколай Римский-КорсаковСергей ПрокофьевМариинский театрДальневосточный федеральный университет
 
 
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