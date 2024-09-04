https://ria.ru/20240904/master-klassy-1970484680.html

Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"

Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего" - РИА Новости, 04.09.2024

Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"

На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в "Экспоцентре" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" состоится серия мастер-классов по бумажному РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в "Экспоцентре" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" состоится серия мастер-классов по бумажному моделированию супергероев, графическому дизайну и созданию приложений для гаджетов, мероприятия пройдут 6 и 8 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."На сегодняшний день научно-познавательные обучающие мастер-классы на выставке "Москва промышленная. Город будущего" посетили более 1000 ребят. Актуальные навыки освоили, как совсем маленькие дети, так и школьники. У юных посетителей есть уникальная возможность освоить изготовление макетов игровых персонажей по собственному проекту, получить базовые знания о принципах работы различных программ и даже создать собственное приложение", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, с помощью простых занятий идет привлечение интереса детей к востребованным специальностям в дизайне, в том числе промышленном.На мастер-классе по современному бумажному моделированию – кубикрафту, дети создадут модели популярных героев комиксов, компьютерных игр и мультфильмов из бумаги. Также с участием созданных своими руками персонажей дети смогут придумать про них новую историю.Юные гости выставки изучат на занятии по графическому дизайну популярные программы по работе над логотипами, узорами, шрифтами, иллюстрациями и убедятся в том, что дизайн остается востребованным даже в век цифровых технологий.На этой же площадке ребята попробуют спроектировать полезную программу, игру или редактор для гаджетов. Также специалисты расскажут, как сделать приложение узнаваемым и популярным."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям Москвы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут увидеть своими глазами воплощение стратегии современных достижений Москвы, ее развития, а также понять, каким будет город в 2030 году.

https://ria.ru/20240904/zarplata-1970448943.html

https://ria.ru/20240904/moskva-1970435321.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов