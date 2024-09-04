https://ria.ru/20240904/master-klassy-1970484680.html
Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"
Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего" - РИА Новости, 04.09.2024
Мастер-классы пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"
На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в "Экспоцентре" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" состоится серия мастер-классов по бумажному РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:00
2024-09-04T13:00
2024-09-04T13:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970484887_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_a53716c73f2c6a0e78f1cfec801f57ce.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в "Экспоцентре" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" состоится серия мастер-классов по бумажному моделированию супергероев, графическому дизайну и созданию приложений для гаджетов, мероприятия пройдут 6 и 8 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."На сегодняшний день научно-познавательные обучающие мастер-классы на выставке "Москва промышленная. Город будущего" посетили более 1000 ребят. Актуальные навыки освоили, как совсем маленькие дети, так и школьники. У юных посетителей есть уникальная возможность освоить изготовление макетов игровых персонажей по собственному проекту, получить базовые знания о принципах работы различных программ и даже создать собственное приложение", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, с помощью простых занятий идет привлечение интереса детей к востребованным специальностям в дизайне, в том числе промышленном.На мастер-классе по современному бумажному моделированию – кубикрафту, дети создадут модели популярных героев комиксов, компьютерных игр и мультфильмов из бумаги. Также с участием созданных своими руками персонажей дети смогут придумать про них новую историю.Юные гости выставки изучат на занятии по графическому дизайну популярные программы по работе над логотипами, узорами, шрифтами, иллюстрациями и убедятся в том, что дизайн остается востребованным даже в век цифровых технологий.На этой же площадке ребята попробуют спроектировать полезную программу, игру или редактор для гаджетов. Также специалисты расскажут, как сделать приложение узнаваемым и популярным."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям Москвы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут увидеть своими глазами воплощение стратегии современных достижений Москвы, ее развития, а также понять, каким будет город в 2030 году.
https://ria.ru/20240904/zarplata-1970448943.html
https://ria.ru/20240904/moskva-1970435321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970484887_215:0:2882:2000_1920x0_80_0_0_6b6125acdc9279790fae1a311512952f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в "Экспоцентре" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" состоится серия мастер-классов по бумажному моделированию супергероев, графическому дизайну и созданию приложений для гаджетов, мероприятия пройдут 6 и 8 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"На сегодняшний день научно-познавательные обучающие мастер-классы на выставке "Москва промышленная. Город будущего" посетили более 1000 ребят. Актуальные навыки освоили, как совсем маленькие дети, так и школьники. У юных посетителей есть уникальная возможность освоить изготовление макетов игровых персонажей по собственному проекту, получить базовые знания о принципах работы различных программ и даже создать собственное приложение", — приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
По его словам, с помощью простых занятий идет привлечение интереса детей к востребованным специальностям в дизайне, в том числе промышленном.
На мастер-классе по современному бумажному моделированию – кубикрафту, дети создадут модели популярных героев комиксов, компьютерных игр и мультфильмов из бумаги. Также с участием созданных своими руками персонажей дети смогут придумать про них новую историю.
Юные гости выставки изучат на занятии по графическому дизайну популярные программы по работе над логотипами, узорами, шрифтами, иллюстрациями и убедятся в том, что дизайн остается востребованным даже в век цифровых технологий.
На этой же площадке ребята попробуют спроектировать полезную программу, игру или редактор для гаджетов. Также специалисты расскажут, как сделать приложение узнаваемым и популярным.
"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям Москвы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут увидеть своими глазами воплощение стратегии современных достижений Москвы, ее развития, а также понять, каким будет город в 2030 году.