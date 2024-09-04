https://ria.ru/20240904/manturov-1970408230.html
Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой
Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой - РИА Новости, 04.09.2024
Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой
Производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:39
2024-09-04T07:39
2024-09-04T07:39
россия
владивосток
экономика
денис мантуров
автоваз
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Развитие производства гибридного транспорта прорабатывается в контуре задач, поставленных Стратегией развития автомобильной промышленности и Концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта", - сказал он. "В рамках профильного нацпроекта ("Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - ред.) также будем работать над производством гибридов, и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки", - добавил Мантуров. Летом в России было запущено первое производство гибридных автомобилей: липецкий "Мотринвест" поставил на конвейер гибрид Evolute i-Space. Возможность производства гибридных автомобилей рассматривал и отечественный "АвтоВАЗ", о чем неоднократно говорили топ-менеджеры компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html
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россия, владивосток, экономика, денис мантуров, автоваз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Экономика, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой
Мантуров: производство гибридных авто в России обеспечат господдержкой