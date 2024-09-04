https://ria.ru/20240904/manturov-1970408230.html

Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой

Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой - РИА Новости, 04.09.2024

Производство гибридных автомобилей планируют обеспечить господдержкой

Производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:39

2024-09-04T07:39

2024-09-04T07:39

россия

владивосток

экономика

денис мантуров

автоваз

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автопрома РФ, это направление войдет в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит господдержку, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Развитие производства гибридного транспорта прорабатывается в контуре задач, поставленных Стратегией развития автомобильной промышленности и Концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта", - сказал он. "В рамках профильного нацпроекта ("Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - ред.) также будем работать над производством гибридов, и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки", - добавил Мантуров. Летом в России было запущено первое производство гибридных автомобилей: липецкий "Мотринвест" поставил на конвейер гибрид Evolute i-Space. Возможность производства гибридных автомобилей рассматривал и отечественный "АвтоВАЗ", о чем неоднократно говорили топ-менеджеры компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html

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россия

владивосток

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россия, владивосток, экономика, денис мантуров, автоваз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)