https://ria.ru/20240904/magate-1970574223.html

Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой

Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая из-за военных действий, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:07

2024-09-04T17:07

2024-09-04T17:08

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

алексей лихачев

энергоатом

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая из-за военных действий, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что его проинформировали в среду об обстреле территории недалеко от ЗАЭС. "Понятно, что ситуация хрупкая из-за военных действий. Именно поэтому мы здесь. Мы даем объективную оценку того, что происходит", - сказал Гросси журналистам. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе гендиректор МАГАТЭ встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html

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рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, энергоатом