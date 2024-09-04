https://ria.ru/20240904/magate-1970539549.html

МАГАТЭ готово помочь Украине с закупкой оборудования для АЭС у Болгарии

МАГАТЭ готово помочь Украине с закупкой оборудования для АЭС у Болгарии - РИА Новости, 04.09.2024

МАГАТЭ готово помочь Украине с закупкой оборудования для АЭС у Болгарии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово предоставить Украине техническую поддержку и консультативную помочь в случае закупки Киевом... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:33

2024-09-04T15:33

2024-09-04T15:46

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово предоставить Украине техническую поддержку и консультативную помочь в случае закупки Киевом оборудования для АЭС у Болгарии, следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ.В июле 2023 года американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование недостроенной АЭС "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов."В Киеве генеральный директор (МАГАТЭ Рафаэль - ред.) Гросси также договорился с... (Владимиром - ред.) Зеленским о том, что МАГАТЭ предоставит техническую поддержку и консультации по ядерной безопасности для планов Украины по закупке оборудования из прерванного болгарского проекта в Белене для Хмельницкой АЭС", - говорится в заявлении.Ранее во вторник Гросси сообщал на своей странице в соцсети X, что он начал свой десятый визит на Украину и провел переговоры с украинской стороной в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС.В июле 2023 года издание Euractiv сообщило, что Зеленский в ходе визита в Болгарию обсуждал с премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Отмечалось, что реакторы были закуплены много лет назад, однако болгарские власти больше не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной.АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".

https://ria.ru/20240903/grossi-1970344165.html

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в мире, космос - риа наука, украина, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, герман галущенко, алексей лихачев, энергоатом, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"