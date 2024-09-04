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Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.09.2024 (обновлено: 05:17 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/lvov-1970393634.html
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:02
2024-09-04T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, &quot;Во Львове прозвучали взрывы&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН .Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Киеве. На всей территории страны сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, львов, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: во Львове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН,
«

"Во Львове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН .

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Киеве. На всей территории страны сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Во Львове прогремели взрывы
19 июня, 04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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