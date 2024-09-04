https://ria.ru/20240904/lvov-1970393634.html

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:02

2024-09-04T05:02

2024-09-04T05:17

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, "Во Львове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН .Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Киеве. На всей территории страны сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240619/vzryvy-1953844513.html

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в мире, львов, украина, киев, вооруженные силы рф