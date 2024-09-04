https://ria.ru/20240904/london-1970492675.html

Появились данные, свидетельствующие об участии Лондона в атаке Киева

Появились данные, свидетельствующие об участии Лондона в атаке Киева - РИА Новости, 04.09.2024

Появились данные, свидетельствующие об участии Лондона в атаке Киева

Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:05

2024-09-04T13:05

2024-09-04T13:36

россия

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ростовская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России. Так, в ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие", - подчеркнула Захарова.Деструктивная деятельность британцев и их неуемное стремление к эскалации конфликта в полной мере учитываются в работе российскими компетентными ведомствами, отметила она."Делаются соответствующие выводы, выбирается оптимальный алгоритм наших ответных действий. По понятным причинам, публично афишировать детали такой работы было бы неправильно. Напомним лишь, что в заявлении МИД России от 6 мая прямо предупредили, что ответом на удары режима (Владимира) Зеленского с применением британского оружия по территории нашей страны могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20240904/poltava-1970384579.html

https://ria.ru/20240813/kiev-1965886003.html

https://ria.ru/20240903/gallouey-1970368302.html

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россия, в мире, мария захарова, лондон, вооруженные силы украины, ростовская область