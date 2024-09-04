https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html

Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока

Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024

Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:55

2024-09-04T16:55

2024-09-04T17:57

экономика

технологии

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума назвал близость к международным логистическим коридорам мощным конкурентным преимуществом Дальнего Востока. "Мощное конкурентное преимущество Дальнего Востока – это близость к международным логистическим маршрутам, включенность в глобальную систему движения товарных потоков. Поэтому все наши планы по развитию транспортных коридоров на Дальнем Востоке должны быть увязаны и с проектами по освоению северного морского пути", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

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