https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html
Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока
Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:55
2024-09-04T16:55
2024-09-04T17:57
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дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума назвал близость к международным логистическим коридорам мощным конкурентным преимуществом Дальнего Востока. "Мощное конкурентное преимущество Дальнего Востока – это близость к международным логистическим маршрутам, включенность в глобальную систему движения товарных потоков. Поэтому все наши планы по развитию транспортных коридоров на Дальнем Востоке должны быть увязаны и с проектами по освоению северного морского пути", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
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экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Технологии, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока
Путин назвал близость к логистическим коридорам конкурентным преимуществом ДФО