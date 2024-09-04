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Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней - РИА Новости, 04.09.2024
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23:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/livni-1970654784.html
Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней
Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней - РИА Новости, 04.09.2024
Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней
Очень сильный ливень привел к затоплениям нескольких сел в Джанкойском, Нижнегорском и Красноперекопском районах на севере Крыма, 134 частных домовладения... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:32
2024-09-04T23:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Очень сильный ливень привел к затоплениям нескольких сел в Джанкойском, Нижнегорском и Красноперекопском районах на севере Крыма, 134 частных домовладения оказалось подтопленными, сообщил журналистам врио министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Алексей Еременко. Обильные осадки выпали на территории Нижнегорского района - 45 миллиметров, Джанкойского района - 40 миллиметров, в этом же районе выпал град. "Результатом выпадения осадков стало подтопление нескольких населенных пунктов в Джанкойском и Красноперекопском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Кондратьево Джанкойского района. Водой здесь подтоплено 70 частных домовладений, из них в 21 вода зашла в дома" , - сообщил Еременко. Всего подтоплено 134 домовладения, сообщили в МЧС. Уровень воды составляет от 20 сантиметров до полуметра. Эвакуация людей не проводится, такой необходимости нет, сказал Еременко. Спасатели производят откачку и сброс воды.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней

МЧС: несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Очень сильный ливень привел к затоплениям нескольких сел в Джанкойском, Нижнегорском и Красноперекопском районах на севере Крыма, 134 частных домовладения оказалось подтопленными, сообщил журналистам врио министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Алексей Еременко.
Обильные осадки выпали на территории Нижнегорского района - 45 миллиметров, Джанкойского района - 40 миллиметров, в этом же районе выпал град.
"Результатом выпадения осадков стало подтопление нескольких населенных пунктов в Джанкойском и Красноперекопском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Кондратьево Джанкойского района. Водой здесь подтоплено 70 частных домовладений, из них в 21 вода зашла в дома" , - сообщил Еременко.
Всего подтоплено 134 домовладения, сообщили в МЧС. Уровень воды составляет от 20 сантиметров до полуметра. Эвакуация людей не проводится, такой необходимости нет, сказал Еременко. Спасатели производят откачку и сброс воды.
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