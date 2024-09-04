https://ria.ru/20240904/livni-1970654784.html

Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней

Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней - РИА Новости, 04.09.2024

Несколько сел на севере Крыма затопило из-за интенсивных ливней

Очень сильный ливень привел к затоплениям нескольких сел в Джанкойском, Нижнегорском и Красноперекопском районах на севере Крыма, 134 частных домовладения... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:32

2024-09-04T23:32

2024-09-04T23:32

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Очень сильный ливень привел к затоплениям нескольких сел в Джанкойском, Нижнегорском и Красноперекопском районах на севере Крыма, 134 частных домовладения оказалось подтопленными, сообщил журналистам врио министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Алексей Еременко. Обильные осадки выпали на территории Нижнегорского района - 45 миллиметров, Джанкойского района - 40 миллиметров, в этом же районе выпал град. "Результатом выпадения осадков стало подтопление нескольких населенных пунктов в Джанкойском и Красноперекопском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Кондратьево Джанкойского района. Водой здесь подтоплено 70 частных домовладений, из них в 21 вода зашла в дома" , - сообщил Еременко. Всего подтоплено 134 домовладения, сообщили в МЧС. Уровень воды составляет от 20 сантиметров до полуметра. Эвакуация людей не проводится, такой необходимости нет, сказал Еременко. Спасатели производят откачку и сброс воды.

https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)