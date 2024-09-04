https://ria.ru/20240904/limarenko-1970793000.html

Лимаренко: турпоток на Сахалин и Курилы ежегодно растет на 20%

Лимаренко: турпоток на Сахалин и Курилы ежегодно растет на 20% - РИА Новости, 05.09.2024

Лимаренко: турпоток на Сахалин и Курилы ежегодно растет на 20%

Огромный интерес к Сахалину и Курильским островам в течение нескольких лет увеличивает турпоток в регион в среднем на 20% в год, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-04T11:03

2024-09-04T11:03

2024-09-05T12:36

сахалин

сахалинская область

владивосток

валерий лимаренко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Огромный интерес к Сахалину и Курильским островам в течение нескольких лет увеличивает турпоток в регион в среднем на 20% в год, рассказал РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. "Причины такого роста понятны: это расширение гостиничного фонда, увеличение морского и воздушного сообщения на Сахалин и Курилы и развитие транспортной инфраструктуры. Всё это позволяет получить ежегодный прирост в количестве гостей в наш регион свыше 20%. Думаю, в дальнейшем эта цифра может превысить 25%. В 2023 году, по данным Росстата, в наш регион было совершено более 500 тысяч поездок, а гостями наших островов стали около 300 тысяч туристов", - отметил собеседник. По мнению Лимаренко, колоссальный интерес к островам связан, безусловно, с их уникальной природой. Каждый сезон на Сахалине и Курилах прекрасен по-своему, и любой турист найдет отдых по душе. "Скажу больше, мы наблюдаем и среди наших жителей тенденцию путешествовать по родному региону. Многие сахалинцы стремятся посетить Курилы, провести там свой отпуск. И для нас это первый признак того, что мы развиваем туризм в правильном направлении. Если говорить о приезжих, то главным показателем для нас является заполняемость номерного фонда. А она в пиковые сезоны практически стопроцентная", - отметил губернатор. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970791568.html

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

сахалин

сахалинская область

владивосток

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Артем Смирнов

сахалин, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, федеральная служба государственной статистики (росстат), вэф — 2024 (восточный экономический форум)