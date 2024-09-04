https://ria.ru/20240904/likhoradka-1970508351.html

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 04.09.2024

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:01

2024-09-04T14:01

2024-09-04T14:02

ростовская область

ростов-на-дону

таганрог

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939664084_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_f26f9e79124ca889200cc69444f7cf53.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары. "В Ростовской области зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 3 сентября число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в два раза ниже аналогичного периода прошлого года. Для профилактики данного заболевания специалисты рекомендуют использовать репелленты, фумигаторы, разместить на окнах антимоскитные сетки. Также следует следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, не было емкостей с затхлой водой. Рекомендуется избегать нахождения в заболоченных местах, на природе носить закрытую защитную одежду.

https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

ростовская область

ростов-на-дону

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, здоровье - общество