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В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 04.09.2024
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14:01 04.09.2024 (обновлено: 14:02 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/likhoradka-1970508351.html
В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 04.09.2024
В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:01
2024-09-04T14:02
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары. "В Ростовской области зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 3 сентября число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в два раза ниже аналогичного периода прошлого года. Для профилактики данного заболевания специалисты рекомендуют использовать репелленты, фумигаторы, разместить на окнах антимоскитные сетки. Также следует следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, не было емкостей с затхлой водой. Рекомендуется избегать нахождения в заболоченных местах, на природе носить закрытую защитную одежду.
https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html
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ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, здоровье - общество
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Таганрог, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Здоровье - Общество
В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

Случаи лихорадки Западного Нила зафиксировали в пяти ростовских муниципалитетах

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
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"В Ростовской области зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 3 сентября число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в два раза ниже аналогичного периода прошлого года.
Для профилактики данного заболевания специалисты рекомендуют использовать репелленты, фумигаторы, разместить на окнах антимоскитные сетки. Также следует следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, не было емкостей с затхлой водой. Рекомендуется избегать нахождения в заболоченных местах, на природе носить закрытую защитную одежду.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуТаганрогФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
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