https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398779.html

"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому

"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому - РИА Новости, 04.09.2024

"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому

"Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:58

2024-09-04T05:58

2024-09-04T05:58

индия

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Переговоры идут с Индией о новых пакетах. Как правило, мы раз в шесть-семь лет заключаем такие системные договора, включающие взаимовыгодные параметры", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума. "С нашей стороны, это, конечно же, поставки атомных электростанций, оборудования, топлива. Со стороны наших партнеров - это привлечение госкорпорации "Росатом" к новым технологическим разработкам, к локализации тех или иных решений. И действительно, этот баланс мы находим", - добавил Лихачев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398233.html

индия

владивосток

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индия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)