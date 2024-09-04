https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398779.html
"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому
"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому - РИА Новости, 04.09.2024
"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому
"Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:58
2024-09-04T05:58
2024-09-04T05:58
индия
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Переговоры идут с Индией о новых пакетах. Как правило, мы раз в шесть-семь лет заключаем такие системные договора, включающие взаимовыгодные параметры", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума. "С нашей стороны, это, конечно же, поставки атомных электростанций, оборудования, топлива. Со стороны наших партнеров - это привлечение госкорпорации "Росатом" к новым технологическим разработкам, к локализации тех или иных решений. И действительно, этот баланс мы находим", - добавил Лихачев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html
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индия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Индия, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому
Лихачев: "Росатом" ведет переговоры с Индией о пакетах проектов по мирному атому