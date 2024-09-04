https://ria.ru/20240904/likhachev-1970395634.html

"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому

"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому - РИА Новости, 04.09.2024

"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому

"Росатом" обсуждает со странами Юго-Восточной Азии проекты по мирному атому, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой, сообщил глава "Росатома"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:54

юго-восточная азия

таиланд

филиппины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает со странами Юго-Восточной Азии проекты по мирному атому, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Со многими странами (региона) идут переговоры о создании атомной промышленности... И вот такие переговоры (ведутся) и с Таиландом, и с Филиппинами, и Мьянмой", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024."Сейчас просто не хочу предвосхищать события, но придет время, мы от межправительственных соглашений, которые мы заключаем сейчас, перейдем уже к формату контрактов. В основном это интерес к малой мощности - как в наземном, так и в плавучем исполнении", - добавил Лихачев.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398233.html

https://ria.ru/20240718/rossija-1960481332.html

юго-восточная азия

таиланд

филиппины

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юго-восточная азия, таиланд, филиппины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет