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"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому - РИА Новости, 04.09.2024
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05:15 04.09.2024 (обновлено: 05:54 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970395634.html
"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому
"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому - РИА Новости, 04.09.2024
"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому
"Росатом" обсуждает со странами Юго-Восточной Азии проекты по мирному атому, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой, сообщил глава "Росатома"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:15
2024-09-04T05:54
юго-восточная азия
таиланд
филиппины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает со странами Юго-Восточной Азии проекты по мирному атому, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Со многими странами (региона) идут переговоры о создании атомной промышленности... И вот такие переговоры (ведутся) и с Таиландом, и с Филиппинами, и Мьянмой", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024."Сейчас просто не хочу предвосхищать события, но придет время, мы от межправительственных соглашений, которые мы заключаем сейчас, перейдем уже к формату контрактов. В основном это интерес к малой мощности - как в наземном, так и в плавучем исполнении", - добавил Лихачев.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398233.html
https://ria.ru/20240718/rossija-1960481332.html
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юго-восточная азия, таиланд, филиппины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет
Юго-Восточная Азия, Таиланд, Филиппины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Дальневосточный федеральный университет
"Росатом" обсуждает с Юго-Восточной Азией проекты по мирному атому

Лихачев: "Росатом" ведет переговоры с Таиландом и Филиппинами по мирному атому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает со странами Юго-Восточной Азии проекты по мирному атому, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Со многими странами (региона) идут переговоры о создании атомной промышленности... И вот такие переговоры (ведутся) и с Таиландом, и с Филиппинами, и Мьянмой", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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"Сейчас просто не хочу предвосхищать события, но придет время, мы от межправительственных соглашений, которые мы заключаем сейчас, перейдем уже к формату контрактов. В основном это интерес к малой мощности - как в наземном, так и в плавучем исполнении", - добавил Лихачев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Юго-Восточная АзияТаиландФилиппиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевДальневосточный федеральный университет
 
 
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