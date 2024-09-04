https://ria.ru/20240904/lihachev-1970572945.html

Позиции Росатома и МАГАТЭ по ЗАЭС во многом совпадают, заявил Лихачев

Позиции Росатома и МАГАТЭ по ЗАЭС во многом совпадают, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.09.2024

Позиции Росатома и МАГАТЭ по ЗАЭС во многом совпадают, заявил Лихачев

Позиции "Росатома" и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС, в первую очередь по пожару на градирне, во многом совпадают, заявил глава Росатома Алексей... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:04

2024-09-04T17:04

2024-09-04T17:04

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алексей лихачев

рафаэль гросси

евгений балицкий

магатэ

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Позиции "Росатома" и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС, в первую очередь по пожару на градирне, во многом совпадают, заявил глава Росатома Алексей Лихачев после визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС в среду. На ЗАЭС прошла 22-я ротация представителей МАГАТЭ, заехала 23-я миссия в составе представителей Франции, Литвы и Бразилии. "Традиционный обход подстанции, ознакомление с результатами критических событий, которые произошли за последние дни, за последние недели. Я хотел бы подчеркнуть, что во многом наши оценки с руководством МАГАТЭ совпадают. В первую очередь, с оценкой причин пожара на градирне", - сказал Лихачев. Он подчеркнул, что удар, который был нанесен по градирне, вызвал пожар, что могло нанести непоправимый ущерб, в том числе и водоснабжению электростанции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965663400.html

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в мире, франция, литва, бразилия, алексей лихачев, рафаэль гросси, евгений балицкий, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс