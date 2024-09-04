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Лавров призвал США не шутить с красными линиями России - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 04.09.2024 (обновлено: 14:08 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/lavrov-1970496567.html
Лавров призвал США не шутить с красными линиями России
Лавров призвал США не шутить с красными линиями России - РИА Новости, 04.09.2024
Лавров призвал США не шутить с красными линиями России
США прекрасно знаю, где проходят красные линии России, с ними шутить не надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения в прессе о планах США... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:20
2024-09-04T14:08
в мире
россия
сша
специальная военная операция на украине
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США прекрасно знаю, где проходят красные линии России, с ними шутить не надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16."Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Одержимость борьбой за власть, чтобы демократы показали себя круче республиканцев или наоборот, по крайней мере, пока ведет все к большей и большей эскалации. Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние. Надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены", - добавил министр.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406805.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

Лавров: Вашингтону известно о красных линиях Москвы, не следует шутить с ними

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США прекрасно знаю, где проходят красные линии России, с ними шутить не надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16.
"Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста.
"Одержимость борьбой за власть, чтобы демократы показали себя круче республиканцев или наоборот, по крайней мере, пока ведет все к большей и большей эскалации. Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние. Надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены", - добавил министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 07:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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