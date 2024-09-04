https://ria.ru/20240904/lavrov-1970496567.html

Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

Лавров призвал США не шутить с красными линиями России - РИА Новости, 04.09.2024

Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

США прекрасно знаю, где проходят красные линии России, с ними шутить не надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения в прессе о планах США... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:20

2024-09-04T13:20

2024-09-04T14:08

в мире

россия

сша

специальная военная операция на украине

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США прекрасно знаю, где проходят красные линии России, с ними шутить не надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16."Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Одержимость борьбой за власть, чтобы демократы показали себя круче республиканцев или наоборот, по крайней мере, пока ведет все к большей и большей эскалации. Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние. Надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены", - добавил министр.

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в мире, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины