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Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 04.09.2024 (обновлено: 11:01 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/latviya-1970451158.html
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X. "<...> Украине нужны дальнобойные РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:58
2024-09-04T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
латвия
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X. "&lt;...&gt; Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — говорится в публикации. На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html
https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html
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в мире, латвия, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Латвия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Глава МИД Латвии Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по РФ

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X.

"<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛатвияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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