Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России
Глава МИД Латвии Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по РФ
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X.
"<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — говорится в публикации.
"<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — говорится в публикации.
На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.