https://ria.ru/20240904/latviya-1970451158.html

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России - РИА Новости, 04.09.2024

Глава МИД Латвии выступила с радикальным предложением по России

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X. "<...> Украине нужны дальнобойные РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:58

2024-09-04T10:58

2024-09-04T11:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом она написала в соцсети X. "<...> Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", — говорится в публикации. На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html

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в мире, латвия, россия, украина, вооруженные силы украины