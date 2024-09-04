https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970391926.html

СМИ: авантюра ВСУ в Курской области показала их безысходное положение

СМИ: авантюра ВСУ в Курской области показала их безысходное положение - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ: авантюра ВСУ в Курской области показала их безысходное положение

Украинская "авантюра" в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева, пишет обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:47

2024-09-04T04:47

2024-09-04T04:47

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

украина

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинская "авантюра" в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева, пишет обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала National Interest. "Авантюра в Курске демонстрирует, что Украина находится в безысходном положении", - пишет автор. По мнению обозревателя, самой очевидной целью "отчаянной авантюры" было отвлечь российские войска и не дать им продвинуться еще дальше на фронте, однако этот план не просто провалился - сдача российским военным подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название - Покровск) уже кажется неизбежной. Есть и другая версия - Украина, возможно, хотела впоследствии "обменять" эту территорию на переговорах, однако и "это вряд ли сработает". "У Украины заканчиваются люди, техника и, в конечном счете, время. Это вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство понимает это. Опасность для американцев заключается в том, как это руководство отреагирует, когда наступление не сможет остановить захват Россией Покровска. Столкнувшись с медленным, но верным мучительным поражением, вполне возможно, что украинцы будут предпринимать все более отчаянные усилия, чтобы втянуть США в войну - исход, которого американские политики должны стремиться избежать любой ценой", - отмечает Йост. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970386302.html

https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html

россия

курская область

украина

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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, украина