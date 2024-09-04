https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970390144.html

Жителя курского села трижды атаковал дрон ВСУ во время эвакуации

Жителя курского села трижды атаковал дрон ВСУ во время эвакуации - РИА Новости, 04.09.2024

Жителя курского села трижды атаковал дрон ВСУ во время эвакуации

Житель села Теткино Курской области Александр Игнатенко рассказал РИА Новости, что во время вывоза односельчан и своего имущества трижды подвергся атаке... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:11

2024-09-04T04:11

2024-09-04T04:11

специальная военная операция на украине

александр игнатенко

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курск

курская область

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КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель села Теткино Курской области Александр Игнатенко рассказал РИА Новости, что во время вывоза односельчан и своего имущества трижды подвергся атаке украинских дронов, но это не останавливает его от новой поездки на опасную территорию. Поселок Теткино Глушковского района граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ. По словам Игнатенко, особенно много дронов стало залетать в село с мая этого года, и именно тогда он принял решение о вывозе своей семьи в Курск. Но мужчина часто приезжал в Теткино, чтобы забрать вещи, проведать соседей или помочь им с выездом, а также покормить соседских кур. "Последний раз в поселок я ездил 18 августа, хотел забрать некоторую мебель, а также несколько односельчан попросили их вывезти в Курск. У меня микроавтобус, теперь уже был", - рассказал Игнатенко. По его словам, первый раз украинский дрон атаковал его машину, когда он был в своей квартире, но БПЛА промахнулся и сбросил небольшой снаряд рядом с автомобилем. "Слышу опять очередной гул дрона… Я ему показал кулак и кинул (в него) палкой, я увидел, что он фокусируется, пуляет на меня. Мы находились возле подъезда, я быстрее в подвал, закрыл за собой дверь… И в это время произошел взрыв ", - сказал Игнатенко. Он и его знакомый, который помогал ему грузить вещи, не пострадали. После второй атаки Игнатенко решил как можно быстрее выехать из поселка. Но только он побежал к гаражу, где стояла машина, снова показался дрон. "Успел отскочить, а дрон подорвал машину", - рассказал Игнатенко. Выбраться из Теткино ему и еще нескольким людям помогла удача: его сосед - отец Иоанн оставил ключи в своей машине, а сам эвакуировался. По словам Игнатенко, он с односельчанами добрался до соседнего поселка, где живут его родители. Там удалось заправить автомобиль, а выезжать пришлось по разрушенному ВСУ мосту. "Благополучно добрались до Курска. И даже получил благодарность от отца Иоанна, что спас его машину", - сказал Игнатенко. По его словам, вскоре он снова собирается поехать в родное село, чтобы помочь выехать тем, кто там остался, проверить сохранность собственного дома. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970386302.html

https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970387066.html

https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html

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александр игнатенко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курск, курская область