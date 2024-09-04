https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970386302.html

Жительница Курской области рассказала об атаках БПЛА ВСУ во время эвакуации

Жительница Курской области рассказала об атаках БПЛА ВСУ во время эвакуации - РИА Новости, 04.09.2024

Жительница Курской области рассказала об атаках БПЛА ВСУ во время эвакуации

Пенсионерка из села Крупец Курской области рассказала РИА Новости, как она с дочерью и пятью внуками подверглась атаке дронов во время попытки выехать из... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:06

2024-09-04T03:06

2024-09-04T03:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

беловский район

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Пенсионерка из села Крупец Курской области рассказала РИА Новости, как она с дочерью и пятью внуками подверглась атаке дронов во время попытки выехать из поселка. "Я из поселка Крупец Беловского района. С дочерью решили выехать 10 августа, ночью увидела ракеты. Выбирались тяжело, еле поместились в машину: я, дочка, зять и пятеро их детей. По дороге нас дрон атаковал, пришлось вернуться. Спрятались в подвале, а через несколько часов выехали в Курск", - рассказала пожилая женщина. По ее словам, из села выехали все жители, но некоторые пытаются попасть назад, чтобы проведать хозяйство. "До нашего дома не смогли доехать, сказали, что там стреляют, скорее всего, дом сгорел", - рассказала пенсионерка. Сейчас ее семья снимает в Курске однокомнатную квартиру. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html

https://ria.ru/20240903/zaharova-1970349224.html

россия

курская область

беловский район

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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, беловский район, вооруженные силы украины