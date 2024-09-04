https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html

Украинский солдат выступил с просьбой к мировому сообществу по Курской АЭС

Украинский солдат выступил с просьбой к мировому сообществу по Курской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Украинский солдат выступил с просьбой к мировому сообществу по Курской АЭС

Солдат ВСУ Михаил Шкода, которому была поставлена задача заминировать Курскую АЭС, обратился к мировому сообществу с просьбой не допустить диверсий на объектах... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:07

2024-09-04T07:07

2024-09-04T07:07

специальная военная операция на украине

курская область

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская аэс

нато

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Солдат ВСУ Михаил Шкода, которому была поставлена задача заминировать Курскую АЭС, обратился к мировому сообществу с просьбой не допустить диверсий на объектах атомной энергетики. "Я солдат девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск, попал в плен в Курской области, наша задача разведроты была быстро добраться до атомной станции, чтобы заминировать ее. Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС", - сказал Шкода. Пленный рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку. При этом, по словам Шкоды, Сырский признал причастность НАТО к подготовке этой диверсии. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля в Киевской области на Украине, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

https://ria.ru/20240904/plennyy-1970399247.html

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курская область, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, нато, владимир путин, россия, чернобыль