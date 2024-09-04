https://ria.ru/20240904/kursk-1970614786.html
Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике
Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике - РИА Новости, 04.09.2024
Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике
Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике и оснастят лавочками, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале после... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:47
2024-09-04T18:47
2024-09-04T18:47
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алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике и оснастят лавочками, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале после инспектирования сооружений. "Обсудил с главой города Игорем Куцаком вопрос улучшения условий для людей во время их нахождения в укрытиях. Предложил рассмотреть возможность установки там лавочек. Проработаем этот вопрос. Во время осмотра пообщался с жителями… Девушка-художница предложила расписать укрытия в технике граффити. Предложил оформить защитные сооружения в патриотической тематике. Беру этот вопрос на личный контроль", - говорится в сообщении. По словам Смирнова, на данный момент в областном центре установили 36 укрытий из запланированных 60. Он добавил, что новые защитные сооружения скоро появятся в Обояни, Льгове и Курчатове. Также ведутся работы по установке укрытий в Железногорске.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, курск, льгов, курчатов, алексей смирнов (политик)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Курск, Льгов, Курчатов, Алексей Смирнов (политик)
Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике
Укрытия в Курске распишут граффити и оснастят лавочками
ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Укрытия в Курске распишут граффити в патриотической тематике и оснастят лавочками, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале после инспектирования сооружений.
"Обсудил с главой города Игорем Куцаком вопрос улучшения условий для людей во время их нахождения в укрытиях. Предложил рассмотреть возможность установки там лавочек. Проработаем этот вопрос. Во время осмотра пообщался с жителями… Девушка-художница предложила расписать укрытия в технике граффити. Предложил оформить защитные сооружения в патриотической тематике. Беру этот вопрос на личный контроль", - говорится в сообщении.
По словам Смирнова, на данный момент в областном центре установили 36 укрытий из запланированных 60. Он добавил, что новые защитные сооружения скоро появятся в Обояни, Льгове и Курчатове. Также ведутся работы по установке укрытий в Железногорске.