Рада завершила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы
Рада завершила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы с поста главы МИД
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинский парламент завершил заседание в среду, не рассмотрев увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.
"Это было неожиданно! Рада закончила заседание, не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что слуги (депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" - ред.) испугались, что не хватит голосов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение.
Для отставки Ирины Верещук с поста вице-премьера, министра во вопросам реинтеграции, а также Виталия Коваля с должности главы фонда госимущества в Раде в среду не хватило голосов.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов