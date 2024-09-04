https://ria.ru/20240904/krym-1970553156.html

В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту

В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:08

2024-09-04T16:08

2024-09-04T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому мосту осенним обострением. Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост. "Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинские войска уже пытались атаковать Крымский мост. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html

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в мире, россия, украина, борис джонсон, леонид ивлев