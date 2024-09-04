Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/krym-1970553156.html
В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:08
2024-09-04T16:08
в мире
россия
украина
борис джонсон
леонид ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому мосту осенним обострением. Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост. "Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинские войска уже пытались атаковать Крымский мост. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html
https://ria.ru/20240310/dzhonson-1932094775.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, борис джонсон, леонид ивлев
В мире, Россия, Украина, Борис Джонсон, Леонид Ивлев
В Госдуме прокомментировали заявление Джонсона об ударе про Крымскому мосту

Депутат Ивлев назвал заявление Джонсона по Крымскому мосту осенним обострением

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому мосту осенним обострением.
Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Вчера, 14:53
"Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут", - сказал Ивлев РИА Новости.
Украинские войска уже пытались атаковать Крымский мост. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине
10 марта, 03:02
 
В миреРоссияУкраинаБорис ДжонсонЛеонид Ивлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала