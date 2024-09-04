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Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами

Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами - РИА Новости, 04.09.2024

Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента Владимира Путина не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России со... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:54

2024-09-04T06:54

2024-09-04T07:02

здоровье - общество

россия

монголия

москва

дмитрий песков

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента Владимира Путина не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России со странами, которые заинтересованы в диалоге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого, как вы знаете, мы не признаем, она не может быть и не будет ограничителем в развитии Россией отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно", — сказал он журналистам.Так Песков ответил на вопрос о том, может ли после столь успешной поездки Путина в Монголию вырасти число визитов в страны, которые являются участницами МУС.Мнение международного большинства о перспективах сотрудничества гораздо шире, нежели "шоры, заданные МУС", добавил пресс-секретарь.Путин 2—3 сентября посетил с визитом Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем, связанных с решениями МУС.

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

здоровье - общество, россия, монголия, москва, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд