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Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами
Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами - РИА Новости, 04.09.2024
Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента Владимира Путина не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России со... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:54
2024-09-04T06:54
2024-09-04T07:02
здоровье - общество
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монголия
москва
дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента Владимира Путина не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России со странами, которые заинтересованы в диалоге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого, как вы знаете, мы не признаем, она не может быть и не будет ограничителем в развитии Россией отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно", — сказал он журналистам.Так Песков ответил на вопрос о том, может ли после столь успешной поездки Путина в Монголию вырасти число визитов в страны, которые являются участницами МУС.Мнение международного большинства о перспективах сотрудничества гораздо шире, нежели "шоры, заданные МУС", добавил пресс-секретарь.Путин 2—3 сентября посетил с визитом Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем, связанных с решениями МУС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, монголия, москва, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд
Здоровье - Общество, Россия, Монголия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами
Песков: история с МУС не будет ограничителем в развитии отношений с партнерами
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента Владимира Путина не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России со странами, которые заинтересованы в диалоге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого, как вы знаете, мы не признаем, она не может быть и не будет ограничителем в развитии Россией отношений с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно", — сказал он журналистам.
Так Песков ответил на вопрос о том, может ли после столь успешной поездки Путина в Монголию вырасти число визитов в страны, которые являются участницами МУС.
Мнение международного большинства о перспективах сотрудничества гораздо шире, нежели "шоры, заданные МУС", добавил пресс-секретарь.
Путин 2—3 сентября посетил с визитом Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем, связанных с решениями МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.