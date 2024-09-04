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МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП - РИА Новости, 04.09.2024
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Твой бизнес
 
13:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html
МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП
МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП - РИА Новости, 04.09.2024
МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП
Малый и средний бизнес (МСБ) новых регионов России с начала года заключил уже более 250 договоров льготного кредитования при участии Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:37
2024-09-04T13:37
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поддержка бизнеса
александр исаевич
корпорация мсп
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) новых регионов России с начала года заключил уже более 250 договоров льготного кредитования при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич. "У нас есть ряд направлений деятельности, одно из которых – кредитование. Все кредиты покрыты нашим поручительством в банках-партнерах МСП Банке, ПСБ и ЦМР Банке. С начала года в новых регионах было заключено уже 274 договора на сумму около 700 миллионов рублей", – рассказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости. По его словам, другое важное направление поддержки бизнеса новых регионов — это помощь в сбыте. Для этого корпорация помогает в продвижении продукции небольших промышленных компаний и сельхозпроизводителей в крупные торговые сети, а также стимулирует госкомпании к закупке у предпринимателей из новых регионов. "Мы видим уверенный тренд, что объемы сбыта постепенно растут", – отметил Исаевич. Глава КМСП также указал на важность повседневной работы с новыми регионами, чтобы там бизнесу были доступны все возможности, которые есть в РФ: по цифровизации, образованию, по правовой поддержке. "Сегодня уже все наши инструменты развернуты и доступны. На регионы выделены отдельные лимиты, и мы готовы оперативно их увеличивать, если они будут заканчиваться", - заключил глава института развития.
https://ria.ru/20240904/msb-1970454372.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) новых регионов России с начала года заключил уже более 250 договоров льготного кредитования при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
"У нас есть ряд направлений деятельности, одно из которых – кредитование. Все кредиты покрыты нашим поручительством в банках-партнерах МСП Банке, ПСБ и ЦМР Банке. С начала года в новых регионах было заключено уже 274 договора на сумму около 700 миллионов рублей", – рассказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.
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По его словам, другое важное направление поддержки бизнеса новых регионов — это помощь в сбыте. Для этого корпорация помогает в продвижении продукции небольших промышленных компаний и сельхозпроизводителей в крупные торговые сети, а также стимулирует госкомпании к закупке у предпринимателей из новых регионов.
"Мы видим уверенный тренд, что объемы сбыта постепенно растут", – отметил Исаевич.
Глава КМСП также указал на важность повседневной работы с новыми регионами, чтобы там бизнесу были доступны все возможности, которые есть в РФ: по цифровизации, образованию, по правовой поддержке.
"Сегодня уже все наши инструменты развернуты и доступны. На регионы выделены отдельные лимиты, и мы готовы оперативно их увеличивать, если они будут заканчиваться", - заключил глава института развития.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр ИсаевичКорпорация МСПВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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