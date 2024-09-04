https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html

МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП

МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП - РИА Новости, 04.09.2024

МСБ новых регионов заключил свыше 250 кредитных договоров при участии КМСП

Малый и средний бизнес (МСБ) новых регионов России с начала года заключил уже более 250 договоров льготного кредитования при участии Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:37

2024-09-04T13:37

2024-09-04T13:37

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) новых регионов России с начала года заключил уже более 250 договоров льготного кредитования при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе ВЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич. "У нас есть ряд направлений деятельности, одно из которых – кредитование. Все кредиты покрыты нашим поручительством в банках-партнерах МСП Банке, ПСБ и ЦМР Банке. С начала года в новых регионах было заключено уже 274 договора на сумму около 700 миллионов рублей", – рассказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости. По его словам, другое важное направление поддержки бизнеса новых регионов — это помощь в сбыте. Для этого корпорация помогает в продвижении продукции небольших промышленных компаний и сельхозпроизводителей в крупные торговые сети, а также стимулирует госкомпании к закупке у предпринимателей из новых регионов. "Мы видим уверенный тренд, что объемы сбыта постепенно растут", – отметил Исаевич. Глава КМСП также указал на важность повседневной работы с новыми регионами, чтобы там бизнесу были доступны все возможности, которые есть в РФ: по цифровизации, образованию, по правовой поддержке. "Сегодня уже все наши инструменты развернуты и доступны. На регионы выделены отдельные лимиты, и мы готовы оперативно их увеличивать, если они будут заканчиваться", - заключил глава института развития.

https://ria.ru/20240904/msb-1970454372.html

https://ria.ru/20240904/servis-1970442337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, вэф — 2024 (восточный экономический форум)