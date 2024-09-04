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Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой - РИА Новости, 04.09.2024
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02:17 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html
Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой
Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой - РИА Новости, 04.09.2024
Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой
Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансы РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:17
2024-09-04T02:17
экономика
николай кузнецов
государственный университет управления
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.В эпоху высоких процентных ставок схема, по которой вы кладете на депозит свой доход, а тратите средства с кредитки, затем возмещая нужную сумму и получая процент в виде прямого дохода, может сработать вполне успешно. Но в ней есть подводные камни.&quot;Если бы все было просто, то лазейка давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна&quot;, — рассуждает он.Во-первых, многие снимают с карты наличные деньги, а этого делать ни в коем случае нельзя: банк начисляет повышенный процент и большую комиссию. Во-вторых, расчет грейс-периода часто настолько запутан, что можно ошибиться и просрочить платеж, и тогда придется отдать на проценты весь ранее полученный доход со вклада и даже больше, заключил Кузнецов.
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экономика, николай кузнецов, государственный университет управления
Экономика, Николай Кузнецов, Государственный университет управления
Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой

Доцент Кузнецов: банки берут большую комиссию за снятие денег с кредитной карты

© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.
В эпоху высоких процентных ставок схема, по которой вы кладете на депозит свой доход, а тратите средства с кредитки, затем возмещая нужную сумму и получая процент в виде прямого дохода, может сработать вполне успешно. Но в ней есть подводные камни.
«

"Если бы все было просто, то лазейка давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна", — рассуждает он.

Во-первых, многие снимают с карты наличные деньги, а этого делать ни в коем случае нельзя: банк начисляет повышенный процент и большую комиссию. Во-вторых, расчет грейс-периода часто настолько запутан, что можно ошибиться и просрочить платеж, и тогда придется отдать на проценты весь ранее полученный доход со вклада и даже больше, заключил Кузнецов.
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ЭкономикаНиколай КузнецовГосударственный университет управления
 
 
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