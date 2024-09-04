https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html

Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой

Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой - РИА Новости, 04.09.2024

Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой

Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансы РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:17

2024-09-04T02:17

2024-09-04T02:17

экономика

николай кузнецов

государственный университет управления

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947449649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3220c4e371c89188cd34d896f1410ccb.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.В эпоху высоких процентных ставок схема, по которой вы кладете на депозит свой доход, а тратите средства с кредитки, затем возмещая нужную сумму и получая процент в виде прямого дохода, может сработать вполне успешно. Но в ней есть подводные камни."Если бы все было просто, то лазейка давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна", — рассуждает он.Во-первых, многие снимают с карты наличные деньги, а этого делать ни в коем случае нельзя: банк начисляет повышенный процент и большую комиссию. Во-вторых, расчет грейс-периода часто настолько запутан, что можно ошибиться и просрочить платеж, и тогда придется отдать на проценты весь ранее полученный доход со вклада и даже больше, заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20240903/pravila-1970110416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, николай кузнецов, государственный университет управления