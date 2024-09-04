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Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью - РИА Новости, 04.09.2024
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04:30 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/krasnov-1970390890.html
Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью
Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью - РИА Новости, 04.09.2024
Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью
Рост деловой активности и туристических потоков между Россией и Таиландом требует координации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:30
2024-09-04T04:30
таиланд
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост деловой активности и туристических потоков между Россией и Таиландом требует координации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Рост взаимной деловой активности, туристических потоков между нашими странами требуют координации совместных усилий по борьбе с транснациональной преступностью. Все чаще для совершения транснациональных преступлений используются современные технологии. Новые опасные формы приобретают акты терроризма, коррупции, отмывания преступных доходов", - сказал Краснов во время рабочей встречи с генеральным прокурором Таиланда Амнатом Теттярэнраком, которая прошла на полях Восточного экономического форума. Краснов пояснил, что российская сторона подготовила очередную, уже третью по счету программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран, а ее проект направлен Генпрокуратуре Таиланда. Он подчеркнул, что российская прокуратура открыта для дальнейшего профессионального диалога между двумя ведомствами по разнообразным направлениям правоохранительной деятельности. "Мы готовы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами расширять взаимодействие по различным вопросам, готовы продолжать обмениваться лучшими практиками защиты прав граждан наших стран", - сказал Краснов. В свою очередь Теттярэнрак отметил, что Таиланд придает особую важность визитам российских туристов, а Генпрокуратуры двух стран связывают устойчивые отношения, сотрудничество, проводятся совместные совещания и конференции. "Несмотря на различия в законодательстве наших стран, нас связывает одна общая цель - это соблюдение принципа верховенства права и защиты граждан", - сказал Теттярэнрак.
https://ria.ru/20240813/posol-1965872982.html
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таиланд, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Таиланд, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью

Краснов: нужна координация усилий с Таиландом в борьбе с преступностью

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором КНДР Ким Чхоль Воном в Пхеньяне
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором КНДР Ким Чхоль Воном в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором КНДР Ким Чхоль Воном в Пхеньяне. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост деловой активности и туристических потоков между Россией и Таиландом требует координации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Рост взаимной деловой активности, туристических потоков между нашими странами требуют координации совместных усилий по борьбе с транснациональной преступностью. Все чаще для совершения транснациональных преступлений используются современные технологии. Новые опасные формы приобретают акты терроризма, коррупции, отмывания преступных доходов", - сказал Краснов во время рабочей встречи с генеральным прокурором Таиланда Амнатом Теттярэнраком, которая прошла на полях Восточного экономического форума.
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Краснов пояснил, что российская сторона подготовила очередную, уже третью по счету программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран, а ее проект направлен Генпрокуратуре Таиланда.
Он подчеркнул, что российская прокуратура открыта для дальнейшего профессионального диалога между двумя ведомствами по разнообразным направлениям правоохранительной деятельности.
"Мы готовы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами расширять взаимодействие по различным вопросам, готовы продолжать обмениваться лучшими практиками защиты прав граждан наших стран", - сказал Краснов.
В свою очередь Теттярэнрак отметил, что Таиланд придает особую важность визитам российских туристов, а Генпрокуратуры двух стран связывают устойчивые отношения, сотрудничество, проводятся совместные совещания и конференции.
"Несмотря на различия в законодательстве наших стран, нас связывает одна общая цель - это соблюдение принципа верховенства права и защиты граждан", - сказал Теттярэнрак.
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ТаиландРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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