https://ria.ru/20240904/krasnov-1970390890.html

Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью

Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью - РИА Новости, 04.09.2024

Краснов призвал координировать усилия с Таиландом в борьбе с преступностью

Рост деловой активности и туристических потоков между Россией и Таиландом требует координации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:30

2024-09-04T04:30

2024-09-04T04:30

таиланд

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост деловой активности и туристических потоков между Россией и Таиландом требует координации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Рост взаимной деловой активности, туристических потоков между нашими странами требуют координации совместных усилий по борьбе с транснациональной преступностью. Все чаще для совершения транснациональных преступлений используются современные технологии. Новые опасные формы приобретают акты терроризма, коррупции, отмывания преступных доходов", - сказал Краснов во время рабочей встречи с генеральным прокурором Таиланда Амнатом Теттярэнраком, которая прошла на полях Восточного экономического форума. Краснов пояснил, что российская сторона подготовила очередную, уже третью по счету программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран, а ее проект направлен Генпрокуратуре Таиланда. Он подчеркнул, что российская прокуратура открыта для дальнейшего профессионального диалога между двумя ведомствами по разнообразным направлениям правоохранительной деятельности. "Мы готовы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами расширять взаимодействие по различным вопросам, готовы продолжать обмениваться лучшими практиками защиты прав граждан наших стран", - сказал Краснов. В свою очередь Теттярэнрак отметил, что Таиланд придает особую важность визитам российских туристов, а Генпрокуратуры двух стран связывают устойчивые отношения, сотрудничество, проводятся совместные совещания и конференции. "Несмотря на различия в законодательстве наших стран, нас связывает одна общая цель - это соблюдение принципа верховенства права и защиты граждан", - сказал Теттярэнрак.

https://ria.ru/20240813/posol-1965872982.html

https://ria.ru/20240904/mjanma-1970387415.html

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таиланд, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф