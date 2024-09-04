https://ria.ru/20240904/krasnov--1970381879.html

Краснов на полях ВЭФ проведет ряд встреч с зарубежными коллегами

Краснов на полях ВЭФ проведет ряд встреч с зарубежными коллегами - РИА Новости, 04.09.2024

Краснов на полях ВЭФ проведет ряд встреч с зарубежными коллегами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во Владивостоке проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, подпишет... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:33

2024-09-04T01:33

2024-09-04T01:33

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

таиланд

камбоджа

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов во Владивостоке проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, подпишет соглашения о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Краснов прибыл во Владивосток. В планах у генпрокурора участие в панельной сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция возможностей правовой защиты бизнеса". Кроме того, во Владивостоке состоятся встречи с зарубежными коллегами из надзорных ведомств, в том числе из Таиланда, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Азербайджана. После встреч планируется подписание ряда соглашений о правовом сотрудничестве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html

https://ria.ru/20240903/uchastie-1970364650.html

владивосток

таиланд

камбоджа

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игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, таиланд, камбоджа