https://ria.ru/20240904/koreja-1970558850.html

В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram

В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram - РИА Новости, 04.09.2024

В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram

Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:27

2024-09-04T16:27

2024-09-04T16:27

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СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны, рассказал РИА Новости главный адвокат южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи. Как пояснил юрист, чтобы полностью запретить Telegram, пришлось бы блокировать IP-адреса, через которые его можно загрузить. Но для этого необходимо, чтобы сам по себе этот сервис был признан "проблемным", чего на данный момент нет. "В стране не поднимались никакие споры о вредоносности программы, поэтому до запрета пока далеко. Чтобы возникла ситуация, при которой нужно запретить Telegram, необходимо, чтобы через этот мессенджер совершалось настолько много преступлений, что использование его стало бы реальной проблемой, требующей полного прекращения использования на территории страны", - отметил Чо Вон Хи. Он добавил, что запретить использование можно, когда Комиссией по телерадиовещанию и коммуникациям будет принято решение, что необходимо блокировать IP-адреса приложения. "Поскольку Telegram используется в Корее уже давно и обладает функцией, обеспечивающей некоторую секретность, маловероятно, что в реальности будет принято решение о запрете", - заявил эксперт. Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное полицейское расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности, распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений. Компания Telegram после этого удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. В то же время пока не сообщалось, что компания согласилась передать южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram пока предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ. В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания сама не предоставит данные, то вести расследование будет затруднительно.

https://ria.ru/20240902/telegram-1969886638.html

https://ria.ru/20240903/indonezija-1970369875.html

https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html

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в мире, технологии, южная корея, telegram, задержание павла дурова во франции