Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/koreja-1970558850.html
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram - РИА Новости, 04.09.2024
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram
Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:27
2024-09-04T16:27
в мире
технологии
южная корея
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны, рассказал РИА Новости главный адвокат южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи. Как пояснил юрист, чтобы полностью запретить Telegram, пришлось бы блокировать IP-адреса, через которые его можно загрузить. Но для этого необходимо, чтобы сам по себе этот сервис был признан "проблемным", чего на данный момент нет. "В стране не поднимались никакие споры о вредоносности программы, поэтому до запрета пока далеко. Чтобы возникла ситуация, при которой нужно запретить Telegram, необходимо, чтобы через этот мессенджер совершалось настолько много преступлений, что использование его стало бы реальной проблемой, требующей полного прекращения использования на территории страны", - отметил Чо Вон Хи. Он добавил, что запретить использование можно, когда Комиссией по телерадиовещанию и коммуникациям будет принято решение, что необходимо блокировать IP-адреса приложения. "Поскольку Telegram используется в Корее уже давно и обладает функцией, обеспечивающей некоторую секретность, маловероятно, что в реальности будет принято решение о запрете", - заявил эксперт. Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное полицейское расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности, распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений. Компания Telegram после этого удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. В то же время пока не сообщалось, что компания согласилась передать южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram пока предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ. В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания сама не предоставит данные, то вести расследование будет затруднительно.
https://ria.ru/20240902/telegram-1969886638.html
https://ria.ru/20240903/indonezija-1970369875.html
https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, южная корея, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Южная Корея, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram

Юрист Чо Вон Хи: запрет Telegram в Южной Корее маловероятен

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 4 сен – РИА Новости. Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны, рассказал РИА Новости главный адвокат южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи.
Как пояснил юрист, чтобы полностью запретить Telegram, пришлось бы блокировать IP-адреса, через которые его можно загрузить. Но для этого необходимо, чтобы сам по себе этот сервис был признан "проблемным", чего на данный момент нет.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Южная Корея рассмотрит кооперацию с Францией по делу Telegram, пишут СМИ
2 сентября, 06:54
"В стране не поднимались никакие споры о вредоносности программы, поэтому до запрета пока далеко. Чтобы возникла ситуация, при которой нужно запретить Telegram, необходимо, чтобы через этот мессенджер совершалось настолько много преступлений, что использование его стало бы реальной проблемой, требующей полного прекращения использования на территории страны", - отметил Чо Вон Хи.
Он добавил, что запретить использование можно, когда Комиссией по телерадиовещанию и коммуникациям будет принято решение, что необходимо блокировать IP-адреса приложения.
"Поскольку Telegram используется в Корее уже давно и обладает функцией, обеспечивающей некоторую секретность, маловероятно, что в реальности будет принято решение о запрете", - заявил эксперт.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Индонезии прокомментировали возможность блокировки Telegram
3 сентября, 22:13
Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное полицейское расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности, распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений.
Компания Telegram после этого удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. В то же время пока не сообщалось, что компания согласилась передать южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram пока предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ.
В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания сама не предоставит данные, то вести расследование будет затруднительно.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram
3 сентября, 17:14
 
В миреТехнологииЮжная КореяTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала