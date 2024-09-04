https://ria.ru/20240904/kopengagen-1970527313.html
В Копенгагене задержали Грету Тунберг
В Копенгагене задержали Грету Тунберг - РИА Новости, 04.09.2024
В Копенгагене задержали Грету Тунберг
Полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:09
2024-09-04T15:09
2024-09-04T16:50
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя студенческой группы, организовавшей демонстрацию. "Полиция Дании в среду задержала активистку Грету Тунберг на протесте в Копенгагене против войны в секторе Газа", - пишет агентство. Ссылаясь на датскую полицию, агентство отмечает, что в общей сложности шесть человек были задержаны на территории Копенгагенского университета после того, как порядка 20 человек заблокировали вход в здание и трое проникли внутрь. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html
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в мире, израиль, дания, копенгаген, грета тунберг, хамас, копенгагенский университет
В мире, Израиль, Дания, Копенгаген, Грета Тунберг, ХАМАС, Копенгагенский университет
В Копенгагене задержали Грету Тунберг
Полиция задержала активистку Грету Тунберг на акции протеста против войны в Газе
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя студенческой группы, организовавшей демонстрацию.
"Полиция Дании в среду задержала активистку Грету Тунберг на протесте в Копенгагене против войны в секторе Газа", - пишет агентство.
Ссылаясь на датскую полицию, агентство отмечает, что в общей сложности шесть человек были задержаны на территории Копенгагенского университета после того, как порядка 20 человек заблокировали вход в здание и трое проникли внутрь.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.