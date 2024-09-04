https://ria.ru/20240904/konkurs-1970549945.html

Конкурс в управленческий резерв губернатора объявлен в Красноярском крае

Конкурс в управленческий резерв губернатора объявлен в Красноярском крае - РИА Новости, 04.09.2024

Конкурс в управленческий резерв губернатора объявлен в Красноярском крае

Конкурс в губернаторский управленческий резерв объявлен в Красноярском крае, кандидатуры резервистов будут рассматриваться при назначении на руководящие... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:56

2024-09-04T15:56

2024-09-04T15:56

красноярский край

красноярск

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Конкурс в губернаторский управленческий резерв объявлен в Красноярском крае, кандидатуры резервистов будут рассматриваться при назначении на руководящие должности в системе госуправления, сообщает пресс-служба правительства региона. "Объявлен старт конкурса в губернаторский управленческий резерв. Принять участие в отборе руководителей для краевой системы государственного управления можно до 6 октября 2024 года… Основные требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее образование и опыт работы руководителем не менее трех лет", – говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам испытаний планируется отобрать 50 человек. "Кандидатуры резервистов будут рассматриваться в первую очередь при назначении на руководящие должности в системе государственного управления. Также победители конкурса смогут пройти специализированную программу подготовки, получат индивидуальные консультации по своей карьерной траектории", – уточнили в пресс-службе. По словам губернатора региона Михаила Котюкова, он не раз получал сообщения от людей, которые имеют большой опыт работы по развитию экономики, производства, социальной сферы и реализации общественных проектов и хотели бы применить свои силы в его команде. "Поэтому при поддержке Президентской академии запускаем специальный конкурс "Губернаторский управленческий резерв". Если вы хотите проявить себя и развиваться дальше вместе с Красноярским краем, приглашаю принять участие в конкурсе", – приводит пресс-служба слова губернатора. Отмечается, что отбор резервистов пройдет в два этапа. Сначала необходимо заполнить анкету, записать видеопрезентацию и выполнить тестирование уровня базовых знаний о госуправлении. Далее конкурсанты пройдут оценку управленческого потенциала и решат конкретную задачу в ходе очного кейс-этапа, который пройдет в Красноярске. Впервые оценку компетенций участников конкурса проведут эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС по собственной методологии, разработанной для подготовки специалистов в этой области. Это обеспечит объективность всех этапов отбора. "Уверен, что обратная связь участникам конкурса в Красноярском крае по результатам их оценки будет полезна для лучшего понимания своих сильных сторон, а также даст новый импульс личностного развития каждому руководителю. А губернаторский резерв действительно позволит усилить команду региона, команду Сибири, а значит, и команду управленцев страны", – приводятся в сообщении слова, декана факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ Президентской академии Ильи Шебуракова. Он добавил, что методология оценки кандидатов и отбора победителей конкурса основана на лучших практиках, действующих в стране. Это и опыт конкурса "Лидеры России", и опыт управленческих конкурсов более чем в 20 субъектах РФ. Найти подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте командакрая24.рф.

https://realty.ria.ru/20240903/khusnullin-1970323404.html

https://ria.ru/20240816/blagoustroystvo-1966589604.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, михаил котюков