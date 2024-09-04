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Замглавы МИД России обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 04.09.2024
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21:18 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/konflikt-1970643871.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 04.09.2024
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем палестино-израильский конфликт, который, по мнению Москвы, всё еще сохраняет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:18
2024-09-04T21:18
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем палестино-израильский конфликт, который, по мнению Москвы, всё еще сохраняет высокие риски расширения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Внимание было также уделено ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом сохраняющихся высоких рисков дальнейшего расширения конфронтации, а также задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что стороны также затронули вопросы международной и региональной повесток, "в том числе с упором на их предстоящее обсуждение в ходе общеполитической дискуссии 79-й сессии ГА ООН". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40,8 тысячи человек, пострадали свыше 94,2 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, москва, сергей вершинин, танжу бильгич, оон, хамас
В мире, Россия, Израиль, Москва, Сергей Вершинин, Танжу Бильгич, ООН, ХАМАС
Замглавы МИД России обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт

Вершинин обсудил с послом Турции Бильгичем палестино-израильский конфликт

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем палестино-израильский конфликт, который, по мнению Москвы, всё еще сохраняет высокие риски расширения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Внимание было также уделено ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом сохраняющихся высоких рисков дальнейшего расширения конфронтации, а также задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В ведомстве отметили, что стороны также затронули вопросы международной и региональной повесток, "в том числе с упором на их предстоящее обсуждение в ходе общеполитической дискуссии 79-й сессии ГА ООН".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40,8 тысячи человек, пострадали свыше 94,2 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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В миреРоссияИзраильМоскваСергей ВершининТанжу БильгичООНХАМАС
 
 
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