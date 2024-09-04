https://ria.ru/20240904/kompensatsiyu-1970562165.html

Компенсацию путевки за лагерь получили 111 детей участников СВО Ставрополья

Компенсацию путевки за лагерь получили 111 детей участников СВО Ставрополья - РИА Новости, 04.09.2024

Компенсацию путевки за лагерь получили 111 детей участников СВО Ставрополья

Компенсацию стоимости путевки в оздоровительные лагеря получили 111 детей участников СВО в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:37

2024-09-04T16:37

2024-09-04T16:37

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

елена мамонтова

сво

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компенсацию стоимости путевки в оздоровительные лагеря получили 111 детей участников СВО в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Ставропольском крае действует комплекс федеральных и краевых мер социальной поддержки участников СВО и их семей, одна из них - компенсация стоимости (части стоимости) путевки для детей в организацию отдыха или оздоровления. "Эта региональная мера социальной поддержки установлена Законом Ставропольского края "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей". Размер компенсации стоимости путевки составляет не более 33 тысяч рублей на каждого ребенка. Право на получение компенсации имеют также дети погибшего участника СВО. На сегодняшний день выплата произведена по заявлению 96 получателям на 111 детей на общую сумму около 2,2 млн рубля. По поручению губернатора Владимира Владимирова в регионе постоянно расширяется объем мер социальной поддержки участников СВО и их семей", - сообщила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба. Основным условием получения компенсации является возраст ребенка от шести до 17 лет включительно, пребывание детей в организации отдыха или оздоровления на территории России. Организация должна быть включена в специальный реестр. Их список размещен на сайте министерства образования Ставропольского края. Обратиться за компенсацией может родитель ребенка участника СВО или его законный представитель, либо доверенное лицо родителя. Подать заявление о назначении и выплате компенсации необходимо в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства или по почте. Решение о назначении компенсации принимается Минсоцзащиты края в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления и документов. Выплата производится в течение пяти рабочих дней. На Ставрополье уже действует комплекс социальных мер поддержки для участников СВО и их родных, в том числе в рамках государственных программ края и региональных проектов. Меры поддержки призваны учитывать потребности в адаптации и реабилитации, переобучении и трудоустройстве, а с этого года и возмещение стоимости (или части стоимости) путевки для детей в организацию отдыха или оздоровления.

https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, владимир владимиров, елена мамонтова, сво