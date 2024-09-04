https://ria.ru/20240904/kompanija-1970458930.html

В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний

В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний - РИА Новости, 04.09.2024

В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний

Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:22

2024-09-04T11:22

2024-09-04T12:07

экономика

русский (остров)

россия

октябрьский

сар

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на ВЭФ."У нас в САРах уже зарегистрировано 434 резидента — 426 международных организаций, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов. Первый посыл — у нас появились личные фонды, они появились впервые в этом году, и это тоже изменение, которое мы приняли недавно", — сказал чиновник. Общий объем инвестиций в САР превысил 85 миллиардов рублей, а налоговые платежи за 2023 год достигли 24 миллиардов рублей. На дальневосточном острове Русский зарегистрировались 102 участника, из которых в этом году переехали 38. С 2018 года компании проинвестировали 12 миллиардов рублей, а общие налоговые платежи составили 38 миллиардов. Как уточнил Торосов, власти считают, что институт специальных административных районов сформировался и вносить значимых изменений не планируется.Механизм редомициляции действует в России с 2018 года с принятием пакета законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский. Цель этого решения — возврат российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. В условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

русский (остров)

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экономика, русский (остров), россия, октябрьский, сар, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)