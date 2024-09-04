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В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний - РИА Новости, 04.09.2024
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11:22 04.09.2024 (обновлено: 12:07 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kompanija-1970458930.html
В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний
В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний - РИА Новости, 04.09.2024
В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний
Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:22
2024-09-04T12:07
экономика
русский (остров)
россия
октябрьский
сар
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на ВЭФ."У нас в САРах уже зарегистрировано 434 резидента — 426 международных организаций, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов. Первый посыл — у нас появились личные фонды, они появились впервые в этом году, и это тоже изменение, которое мы приняли недавно", — сказал чиновник. Общий объем инвестиций в САР превысил 85 миллиардов рублей, а налоговые платежи за 2023 год достигли 24 миллиардов рублей. На дальневосточном острове Русский зарегистрировались 102 участника, из которых в этом году переехали 38. С 2018 года компании проинвестировали 12 миллиардов рублей, а общие налоговые платежи составили 38 миллиардов. Как уточнил Торосов, власти считают, что институт специальных административных районов сформировался и вносить значимых изменений не планируется.Механизм редомициляции действует в России с 2018 года с принятием пакета законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский. Цель этого решения — возврат российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. В условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html
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экономика, русский (остров), россия, октябрьский, сар, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Русский (остров), Россия, Октябрьский, САР, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В "русских офшорах" зарегистрировали более 430 компаний

Минэкономики: на островах Русский и Октябрьский зарегистрировали 434 компании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники ВЭФ
Участники ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на ВЭФ.
"У нас в САРах уже зарегистрировано 434 резидента — 426 международных организаций, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов. Первый посыл — у нас появились личные фонды, они появились впервые в этом году, и это тоже изменение, которое мы приняли недавно", — сказал чиновник.
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Общий объем инвестиций в САР превысил 85 миллиардов рублей, а налоговые платежи за 2023 год достигли 24 миллиардов рублей.
На дальневосточном острове Русский зарегистрировались 102 участника, из которых в этом году переехали 38. С 2018 года компании проинвестировали 12 миллиардов рублей, а общие налоговые платежи составили 38 миллиардов.
Как уточнил Торосов, власти считают, что институт специальных административных районов сформировался и вносить значимых изменений не планируется.
Механизм редомициляции действует в России с 2018 года с принятием пакета законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский. Цель этого решения — возврат российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. В условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРусский (остров)РоссияОктябрьскийСАРДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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