СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии
Mundo: задержанные ФСБ наемники из Колумбии пытались сэкономить на авиабилетах
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo.
В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
"Они (наемники - ред.) просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в Венесуэле", - пишет издание.
Как сообщила Mundo жена Медины, в понедельник с ней связалось консульство Колумбии в Москве и проинформировало о назначенном судом адвокате для мужа. Больше, как утверждает женщина, у нее нет никакой информации. По данным газеты, задержанным наемникам может грозить 15 лет тюрьмы.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.