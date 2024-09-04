https://ria.ru/20240904/kolumbiya-1970510157.html

СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии

СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии

Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:07

2024-09-04T14:07

2024-09-04T14:07

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo. В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля они перестали выходить на связь с родственниками. "Они (наемники - ред.) просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в ​​Венесуэле", - пишет издание. Как сообщила Mundo жена Медины, в понедельник с ней связалось консульство Колумбии в Москве и проинформировало о назначенном судом адвокате для мужа. Больше, как утверждает женщина, у нее нет никакой информации. По данным газеты, задержанным наемникам может грозить 15 лет тюрьмы. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.

https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html

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в мире, россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины