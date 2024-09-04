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СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии - РИА Новости, 04.09.2024
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14:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kolumbiya-1970510157.html
СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии
СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии
Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:07
2024-09-04T14:07
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo. В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля они перестали выходить на связь с родственниками. "Они (наемники - ред.) просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в ​​Венесуэле", - пишет издание. Как сообщила Mundo жена Медины, в понедельник с ней связалось консульство Колумбии в Москве и проинформировало о назначенном судом адвокате для мужа. Больше, как утверждает женщина, у нее нет никакой информации. По данным газеты, задержанным наемникам может грозить 15 лет тюрьмы. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html
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в мире, россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Колумбия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли подробности задержания наемников из Колумбии

Mundo: задержанные ФСБ наемники из Колумбии пытались сэкономить на авиабилетах

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии попались, пытаясь сэкономить на авиабилетах, пишет испанская газета Mundo.
В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
Задержанные колумбийские наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ
30 августа, 10:33
Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля они перестали выходить на связь с родственниками.
"Они (наемники - ред.) просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в ​​Венесуэле", - пишет издание.
Как сообщила Mundo жена Медины, в понедельник с ней связалось консульство Колумбии в Москве и проинформировало о назначенном судом адвокате для мужа. Больше, как утверждает женщина, у нее нет никакой информации. По данным газеты, задержанным наемникам может грозить 15 лет тюрьмы.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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