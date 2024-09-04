https://ria.ru/20240904/kitaj-1970448075.html

Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС

Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС

Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:49

2024-09-04T10:49

2024-09-04T10:49

космос - риа наука

китай

индия

луна

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас предложен "вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полумегаватта", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума. Речь идет о совместной работе с другими странами по этому проекту, отметил он. "Этим сильно интересуются китайские наши партнеры, индийские", - отметил Лихачев. "Мы пытаемся заложить несколько международных космических проектов", - добавил глава "Росатома". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vostok-1970412807.html

https://ria.ru/20240904/rosatom-1970398426.html

китай

индия

луна

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космос - риа наука, китай, индия, луна, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)