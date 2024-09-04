https://ria.ru/20240904/kitaj-1970448075.html
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС
Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:49
2024-09-04T10:49
2024-09-04T10:49
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас предложен "вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полумегаватта", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума. Речь идет о совместной работе с другими странами по этому проекту, отметил он. "Этим сильно интересуются китайские наши партнеры, индийские", - отметил Лихачев. "Мы пытаемся заложить несколько международных космических проектов", - добавил глава "Росатома". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vostok-1970412807.html
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космос - риа наука, китай, индия, луна, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Космос - РИА Наука, Китай, Индия, Луна, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС
Лихачев: Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны