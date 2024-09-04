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Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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10:49 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kitaj-1970448075.html
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС
Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:49
2024-09-04T10:49
космос - риа наука
китай
индия
луна
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас предложен "вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полумегаватта", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума. Речь идет о совместной работе с другими странами по этому проекту, отметил он. "Этим сильно интересуются китайские наши партнеры, индийские", - отметил Лихачев. "Мы пытаемся заложить несколько международных космических проектов", - добавил глава "Росатома". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vostok-1970412807.html
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космос - риа наука, китай, индия, луна, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Космос - РИА Наука, Китай, Индия, Луна, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лихачев заявил о заинтересованности Китая и Индии в проекте АЭС

Лихачев: Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Китай и Индия заинтересованы в проекте АЭС для освоения Луны, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Сейчас предложен "вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полумегаватта", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке
08:15
Речь идет о совместной работе с другими странами по этому проекту, отметил он.
"Этим сильно интересуются китайские наши партнеры, индийские", - отметил Лихачев.
"Мы пытаемся заложить несколько международных космических проектов", - добавил глава "Росатома".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Космос - РИА НаукаКитайИндияЛунаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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