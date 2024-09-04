https://ria.ru/20240904/kishinev-1970465816.html

В Кишиневе прошли одиночные пикеты против цензуры

В Кишиневе прошли одиночные пикеты против цензуры - РИА Новости, 04.09.2024

В Кишиневе прошли одиночные пикеты против цензуры

Активисты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели серию одиночных пикетов в Кишиневе против насаждения цензуры, сообщили в молодежной организации... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:42

2024-09-04T11:42

2024-09-04T12:17

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кишинев

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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Активисты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели серию одиночных пикетов в Кишиневе против насаждения цензуры, сообщили в молодежной организации названного блока. "Молодежная организация "Следующее поколение" вышла на одиночные пикеты в Кишиневе, выражая свое недовольство текущей ситуацией в стране. Пикеты — символ протеста против цензуры и попыток манипуляции общественным мнением… Запреты на свободу слова и выражения мнения становятся "визитной карточкой" нынешней власти, и молодежь решает не молчать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации. По мнению активистов, закрытие телеканалов - не просто статистика, а реальное ограничение права граждан на получение достоверной информации о событиях, происходящих в стране. "Власти постоянно утверждают, что Молдова является демократической страной. Однако, в то же время, они указывают, какие источники информации доступны народу, а какие — нет. Такой подход ставит под сомнение истинные демократические ценности и свободу выбора", - подчеркивается в сообщении. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября 2023 года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России, которую, глава СИБ, обвинял во вмешательстве в местные выборы и проведении кампании по дезинформации через ТВ и соцсети. Также было вынесено решение о приостановлении лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и якобы недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970462510.html

https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду