https://ria.ru/20240904/kirillova-1970434061.html

Ольга Кириллова: международное сообщество интересуется выборами в Москве

Ольга Кириллова: международное сообщество интересуется выборами в Москве - РИА Новости, 04.09.2024

Ольга Кириллова: международное сообщество интересуется выборами в Москве

Интерес к московским выборам остается у международного сообщества, а иностранные делегации запланировали посещение избирательных участков и территориальных... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:00

2024-09-04T11:00

2024-09-04T11:00

интервью

ольга кириллова

россия

москва

тинао

московская городская дума

мосгоризбирком

московская городская избирательная комиссия

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Интерес к московским выборам остается у международного сообщества, а иностранные делегации запланировали посещение избирательных участков и территориальных комиссий в дни сентябрьских выборов, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Также она рассказала, в чем отличие избирательной кампании в Мосгордуму в этом году, и какие способы для голосования доступны москвичам. Беседовала Ольга Овчинникова.– Ольга Евгеньевна, в ближайшие дни в столице пройдут выборы в Московскую городскую думу. В чем отличие этой кампании от предыдущих и от выборов в столичный парламент в 2019 году?– С точки зрения организаторов выборов, а Мосгоризбирком, напомню, является организующей выборы депутатов избирательной комиссией, говорить об отличиях оснований не так много. Посудите сами: в 2019 и в 2024 годах выборы депутатов думы проходят в 45 одномандатных избирательных округах, в 2019 и в 2024 годах парламентские партии принимали активное участие в выдвижении кандидатов, в 2019 и в 2024 годах в Москве применяется дистанционное электронное голосование. В любом случае перед избирательными комиссиями всех уровней и в 2019, и в 2024 годах стояли и стоят одни и те же задачи по обеспечению избирательных прав москвичей.Однако сегодня мы можем говорить о некотором росте конкуренции на выборах: если в 2019 году в среднем на один депутатский мандат претендовало более пять кандидатов, то в 2024 году конкурс составляет уже более шести кандидатов на депутатское место.И, конечно же, за прошедшие пять лет Москва серьезно шагнула вперед в плане использования цифровых избирательных технологий: если в 2019 году дистанционное электронное голосование применялось в столице впервые и в рамках эксперимента, то сегодня мы говорим об использовании технологии электронного голосования, включающего и ДЭГ, как основного способа выражения воли москвичей.– Подготовка к выборам прошла штатно? Были ли какие-то жалобы от кандидатов или тех, кому отказали в регистрации кандидатом?– Фундаментом подготовки к любым выборам является постоянное повышение квалификации организаторов выборов, которому мы всегда уделяем особое внимание. В преддверии выборов и на протяжении всего периода подготовки к ним площадками обучения членов избирательных комиссий помимо Мосгоризбиркома стали Университет правительства Москвы и Университет имени О.Е. Кутафина. На базе Университета правительства Москвы обучается корпус организаторов выборов, включая представителей политических партий, по особенностям использования электронного списка избирателей и современного технологического оборудования. А на базе Университета имени О.Е. Кутафина руководство ТИКов и УИКов проходит обучение по правовым вопросам электронного голосования. Кроме того, на базе Мосгоризбиркома в очном и дистанционном форматах для руководства всех окружных и территориальных комиссий проходят поэтапные занятия по организации избирательного процесса на различных этапах кампании, включая вопросы финансирования.Качественным показателем проводимой нами системной работы по обучению стало то, что по итогам этапа регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы в Московскую городскую избирательную комиссию поступила всего одна жалоба на решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидата, которая в итоге была признана необоснованной и отклонена. Во всех случаях судебного обжалования решений окружных избирательных комиссий суды подтверждали законность и обоснованность принятых комиссиями решений.– В этом году впервые избиратели подавали заявление на участие в бумажном голосовании. Сколько таких заявлений было подано?– Приоритетное использование ЭГ и ДЭГ не исключает использование избирателями такого способа реализации активного избирательного права, как голосование посредством бумажного избирательного бюллетеня. Напротив, соответствующий порядок, утвержденный Мосгоризбиркомом в июле этого года, предусматривает правовой механизм заявительного отказа от участия в дистанционном электронном голосовании и электронном голосовании и возможность получения бумажного избирательного бюллетеня.Заявления могли быть поданы электронно в личном кабинете на портале mos.ru и в каждой из 128 территориальных избирательных комиссий. Срок приема заявлений об отказе от участия в ЭГ и ДЭГ завершился 2 сентября. Всего подано более 15500 заявлений, из которых только чуть более 2000 было подано в бумажном виде в комиссии.В число тех, кто будет использовать бумажный бюллетень, помимо подавших заявления, попадут имеющие регистрацию в Москве военнослужащие, а также им могут воспользоваться избиратели, голосующие вне помещения для голосования, находящиеся в больницах, СИЗО, а также те, кто по уважительным причинам не смогли подать заявление об отказе от участия в электронном голосовании. Можно предположить, что в общей сложности таких избирателей может оказаться около 200 000.Что касается перспектив дальнейшего использования бумажных бюллетеней, то сейчас о них говорить абсолютно некорректно, поскольку любому решению должна предшествовать серьезная аналитика итогов соответствующих выборов. Эта комплексная работа нам еще предстоит.– Могли бы вы напомнить москвичам, как они смогут проголосовать, если не подали заявление на бумажное голосование?– В дни голосования, 6-8 сентября 2024 года, для голосования москвичей предусмотрены следующие возможности. Это уже полюбившееся и удобное дистанционное электронное голосование с помощью мобильных устройств – смартфонов, планшетов, компьютеров и так далее – с выходом в сеть интернет в период с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября. А также электронное голосование с помощью терминалов электронного голосования на всех избирательных участках Москвы.При этом именно благодаря терминалам и электронному списку избирателей у нас реализован принцип экстерриториальности голосования – с 8.00 до 20.00 в каждый из трех дней голосования москвичи могут проголосовать на любом избирательном участке, независимо от регистрации в городе.Также проголосовать можно с помощью бумажных бюллетеней, но на избирательных участках строго по месту жительства избирателя с 8.00 до 20.00 в каждый из трех дней голосования и для тех, кто по уважительным причинам не смог подать заранее соответствующее заявление.– Как вы считаете, поспособствует ли электронное голосование более высокой явке?– Строить прогнозы по явке избирателей – это, скорее, дело политологов. Задача избирательных комиссий – максимально четко, прозрачно и слаженно организовать процесс голосования для всех москвичей, которые изъявят желание принять участие в выборах. Предстоящие выборы, конечно же, несопоставимы с выборами президента России или мэра Москвы, к которым у москвичей всегда был повышенный интерес, но от этого их значение не приуменьшается. Внедрение цифровых технологий в избирательный процесс в столице проходит системно и то, что большинство москвичей выбирает именно электронную форму голосования, подчеркивает удобство и надежность системы, а значит и говорит о высоком интересе жителей города к развитию технологии.– Много ли в этом году участников голосования, которые проголосуют на дому?– Ответ на этот вопрос мы узнаем только по итогам выборов, поскольку для участия в голосовании вне помещения для голосования, а именно так на языке закона называется "надомное" голосование, необходимо предварительное обращение в участковую избирательную комиссию, которое может быть сделано в дни голосования. Но ориентироваться нам есть на что, например, на выборах президента России в марте текущего года вне помещения проголосовало свыше 148 000 избирателей.– В последние годы результаты дистанционного электронного голосования были практически сразу. Можно ли ожидать первые итоги в воскресенье, или из-за большого количества участников процесс может затянуться?– Сначала у нас закончится подсчет электронного голосования, и, будем надеяться, что это пройдет в обычном штатном режиме, то есть достаточно оперативно и вечером 8 сентября. Далее будет проходить подсчет бумажных бюллетеней, число которых, думается, все же не будет велико, и, если мы говорим о территориях, где не проводятся муниципальные выборы, то мы полагаем, что там подсчет голосов тоже пройдет достаточно оперативно. Что касается территорий, где проходят муниципальные выборы, то там подсчет по бумажным бюллетеням чуть более сложный, поскольку выборы там проходят по многомандатным округам и считать надо не по одному голосу в бюллетене. Однако, опять же, ввиду того, что основной формой голосования в этот раз является электронная, то о длительности подсчета голосов говорить вряд ли есть основания.В то же время на опережение мне бы не хотелось говорить, когда мы ждем результата. Все сопряжено с тем, насколько четко сработают все технические средства, и члены комиссии сумеют быстро все подсчитать и оформить итоговые документы на всех уровнях комиссий.– Это уже вторые выборы за 2024 год, трудно ли было выдержать нагрузку и членам УИК и ТИК, и избиркому?– В режиме постоянной готовности к выборам наши участковые избирательные комиссии находятся с прошлого года, когда шла избирательная кампания по выборам мэра Москвы, окончание которой совпало с началом кампании по выборам президента России в марте текущего года, завершение которой, в свою очередь, пришлось на старт текущей избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Так что нам не привыкать работать в сложных условиях.Независимо от того, сколько выборов в году необходимо провести, главная задача всей системы избирательных комиссий Москвы – неукоснительное соблюдение избирательных прав граждан. Именно на это и направлены наши усилия и усилия всех членов комиссий, ответственно подходящих к исполнению своего общественно-государственного долга.– Выборы в Мосгордуму будут проходить в достаточно непростое время, как показала президентская кампания, могут случиться и нештатные ситуации. Усилили ли меры безопасности на участках для голосования? Готовы ли к возможным хакерским атакам?– Мы понимаем, в какое сложное время мы сейчас живем, и помним о провокациях и происшествиях, которые были организованы на некоторых избирательных участках города в дни голосования в марте. Поэтому вопросы безопасности голосования являются одними из приоритетных для нас. Правоохранительные органы и все другие соответствующие структуры предпринимают весь комплекс необходимых мер для того, чтобы процесс голосования проходил в безопасных условиях.Что касается хакерских атак, то надежность системы электронного голосования в Москве доказывалась уже не один раз и регулярно проверяется. После каждой избирательной кампании мы анализируем полученный опыт использования технических средств со специалистами и разрабатываем дополнительные меры защиты.Подготовка к электронному голосованию требует не только навыков работы с технологическим оборудованием, полученных организаторами выборов в рамках обучающих мероприятий, но и собственно обеспечения работоспособности самого этого оборудования, что всегда проверяется в режиме стрессовой нагрузки. В этой связи особую значимость имеет состоявшееся 23 августа тестовое голосование, где система электронного голосования прошла успешную комплексную проверку.– Также жителям Троицкого и Новомосковского округов нужно будет проголосовать за муниципальных депутатов, и пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Как вы оцениваете избирательную кампанию в этих округах? Выше ли там конкурс на одно место, чем в Мосгордуму?– Муниципальные выборы проходят в спокойном режиме. К нам в Мосгоризбирком не поступило ни одной жалобы в связи с этими выборами, требовавшей коллегиального рассмотрения. Сравнивать конкурс на одно место не вполне корректно, поскольку уровни выборов абсолютно разные. При этом замечу, что, например, в так называемом ТиНАО в выборах участвует 398 зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, где замещается 109 мандатов.– Ожидается ли интерес за выборами в Москве среди мирового сообщества, возможно иностранные делегации будут приглашать в этом году, например, в штаб по наблюдению за выборами?– Безусловно, интерес к московским выборам был и есть всегда. Мы уже имеем информацию о международных делегациях, в программе пребывания которых запланировано посещение наших избирательных участков и территориальных комиссий. Также гостям непременно будет организована возможность ознакомиться с работой нашего Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы.

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https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html

https://ria.ru/20240823/golosovanie-1968045400.html

https://ria.ru/20240704/mosgorizbirkom-1957399583.html

https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html

https://ria.ru/20240903/posledstvija-1970127379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, ольга кириллова, россия, москва, тинао, московская городская дума, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия