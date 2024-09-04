https://ria.ru/20240904/kirgizija-1970478529.html

В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной

В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной - РИА Новости, 04.09.2024

В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной

Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев на заседании высшего законодательного собрания республики призвал коллег обдумать возможные варианты поддержки России РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

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БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев на заседании высшего законодательного собрания республики призвал коллег обдумать возможные варианты поддержки России в конфликте с Украиной. “Уже два года идут боевые действия... Раньше это было внутренним делом нашего союзника - России, мы придерживались нейтральной позиции... Но теперь в... областях (России) падают бомбы, ракеты. Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать”, - сказал Масалиев. Также он высказал возмущение рекомендациями нацбанка Киргизии не работать с банками РФ. “Это получается, мы должны против России принимать меры? Надо нашему профильному комитету проработать этот вопрос с Госдумой. Подумать, как помочь”, - сказал он. Спикер парламента Нурланбек Шакиев поблагодарил Масалиева за вопрос, однако оставил его без комментариев.

https://rsport.ria.ru/20240904/degtyarev-1970432474.html

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россия, киргизия, украина, одкб, госдума рф