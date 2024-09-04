https://ria.ru/20240904/kirgizija-1970478529.html
В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной
В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной - РИА Новости, 04.09.2024
В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной
Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев на заседании высшего законодательного собрания республики призвал коллег обдумать возможные варианты поддержки России РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:33
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БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев на заседании высшего законодательного собрания республики призвал коллег обдумать возможные варианты поддержки России в конфликте с Украиной. “Уже два года идут боевые действия... Раньше это было внутренним делом нашего союзника - России, мы придерживались нейтральной позиции... Но теперь в... областях (России) падают бомбы, ракеты. Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать”, - сказал Масалиев. Также он высказал возмущение рекомендациями нацбанка Киргизии не работать с банками РФ. “Это получается, мы должны против России принимать меры? Надо нашему профильному комитету проработать этот вопрос с Госдумой. Подумать, как помочь”, - сказал он. Спикер парламента Нурланбек Шакиев поблагодарил Масалиева за вопрос, однако оставил его без комментариев.
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россия, киргизия, украина, одкб, госдума рф
Россия, Киргизия, Украина, ОДКБ, Госдума РФ
В Киргизии призвали подумать о поддержке России в конфликте с Украиной
Депутат парламента Киргизии Масалиев призвал коллег подумать о поддержке России
БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев на заседании высшего законодательного собрания республики призвал коллег обдумать возможные варианты поддержки России в конфликте с Украиной.
“Уже два года идут боевые действия... Раньше это было внутренним делом нашего союзника - России, мы придерживались нейтральной позиции... Но теперь в... областях (России) падают бомбы, ракеты. Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать”, - сказал Масалиев.
Также он высказал возмущение рекомендациями нацбанка Киргизии не работать с банками РФ. “Это получается, мы должны против России принимать меры? Надо нашему профильному комитету проработать этот вопрос с Госдумой. Подумать, как помочь”, - сказал он.
Спикер парламента Нурланбек Шакиев поблагодарил Масалиева за вопрос, однако оставил его без комментариев.