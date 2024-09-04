https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ
Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:20
2024-09-04T16:20
2024-09-04T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полтава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_0:17:1015:587_1920x0_80_0_0_3725f59cbbc68a8c6c7333379a5e0a9f.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения."Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины", — пожаловался Снегирев.По словам эксперта, ВСУ наступают на "одни и те же грабли", так как удар якобы был нанесен во время построения личного состава. Он напомнил, что годом ранее военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при таких же обстоятельствах.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в военном институте в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, также преподавали иностранные инструкторы.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
россия
украина
полтавская область
полтава
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_105:0:909:603_1920x0_80_0_0_30b24f225a35850790088f2c6a6f0152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полтава, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полтава, Киев
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ
Киевский военный эксперт: Россия нанесла ракетный удар по узким специалистам ВСУ