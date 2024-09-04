Рейтинг@Mail.ru
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ
Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:20
2024-09-04T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полтава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_0:17:1015:587_1920x0_80_0_0_3725f59cbbc68a8c6c7333379a5e0a9f.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения."Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины", — пожаловался Снегирев.По словам эксперта, ВСУ наступают на "одни и те же грабли", так как удар якобы был нанесен во время построения личного состава. Он напомнил, что годом ранее военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при таких же обстоятельствах.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в военном институте в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, также преподавали иностранные инструкторы.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
россия
украина
полтавская область
полтава
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_105:0:909:603_1920x0_80_0_0_30b24f225a35850790088f2c6a6f0152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полтава, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полтава, Киев
"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ

Киевский военный эксперт: Россия нанесла ракетный удар по узким специалистам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Вчера, 14:53
"Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины", — пожаловался Снегирев.
По словам эксперта, ВСУ наступают на "одни и те же грабли", так как удар якобы был нанесен во время построения личного состава. Он напомнил, что годом ранее военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при таких же обстоятельствах.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в военном институте в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, также преподавали иностранные инструкторы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаПолтавская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолтаваКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала