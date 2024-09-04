https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html

"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ

"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ

Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:20

2024-09-04T16:20

2024-09-04T16:20

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения."Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины", — пожаловался Снегирев.По словам эксперта, ВСУ наступают на "одни и те же грабли", так как удар якобы был нанесен во время построения личного состава. Он напомнил, что годом ранее военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при таких же обстоятельствах.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в военном институте в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, также преподавали иностранные инструкторы.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

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