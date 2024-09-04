https://ria.ru/20240904/kiev-1970501463.html

Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве

Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве - РИА Новости, 04.09.2024

Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве

Кадровые перестановки в Киеве готовились в течение месяцев, западные дипломаты на Украине были осведомлены об этом, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:37

2024-09-04T13:37

2024-09-04T13:37

в мире

украина

киев

владимир зеленский

денис малюська

дмитрий кулеба

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кадровые перестановки в Киеве готовились в течение месяцев, западные дипломаты на Украине были осведомлены об этом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - говорится в сообщении издания. По данным источников, перестановки, в частности, направлены на то, чтобы решить проблему недостатка голосов в украинском кабмине. На данный момент в кабинете состоят пять исполняющих обязанности министров, а они не обладают правом голоса при принятии главами ведомств решений. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины