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Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве
Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве - РИА Новости, 04.09.2024
Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве
Кадровые перестановки в Киеве готовились в течение месяцев, западные дипломаты на Украине были осведомлены об этом, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:37
2024-09-04T13:37
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кадровые перестановки в Киеве готовились в течение месяцев, западные дипломаты на Украине были осведомлены об этом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - говорится в сообщении издания. По данным источников, перестановки, в частности, направлены на то, чтобы решить проблему недостатка голосов в украинском кабмине. На данный момент в кабинете состоят пять исполняющих обязанности министров, а они не обладают правом голоса при принятии главами ведомств решений. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
Западные дипломаты знали о подготовке кадровых перестановок в Киеве
FT: кадровые перестановки в Киеве готовились несколько месяцев
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кадровые перестановки в Киеве готовились в течение месяцев, западные дипломаты на Украине были осведомлены об этом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, перестановки, в частности, направлены на то, чтобы решить проблему недостатка голосов в украинском кабмине. На данный момент в кабинете состоят пять исполняющих обязанности министров, а они не обладают правом голоса при принятии главами ведомств решений.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.