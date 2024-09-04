https://ria.ru/20240904/kiev-1970385453.html

В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:55

2024-09-04T02:55

2024-09-04T03:00

специальная военная операция на украине

киев

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 2.41 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/udar-1969896017.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html

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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины