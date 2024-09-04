https://ria.ru/20240904/kiev-1970385453.html
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:55
2024-09-04T02:55
2024-09-04T03:00
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 2.41 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/udar-1969896017.html
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв