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В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 04.09.2024 (обновлено: 03:00 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kiev-1970385453.html
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:55
2024-09-04T03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 2.41 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/udar-1969896017.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 2.41 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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