https://ria.ru/20240904/kholera-1970597026.html
Число смертей от холеры в 2023 году выросло на 71 процент
Число смертей от холеры в 2023 году выросло на 71 процент - РИА Новости, 04.09.2024
Число смертей от холеры в 2023 году выросло на 71 процент
Количество смертей от холеры и случаев заражения этим заболеванием увеличилось на 71% и 13% соответственно в 2023 году по сравнению с 2022 годом, умерли более... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:47
2024-09-04T17:47
2024-09-04T17:47
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ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. Количество смертей от холеры и случаев заражения этим заболеванием увеличилось на 71% и 13% соответственно в 2023 году по сравнению с 2022 годом, умерли более четырех тысяч человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Число зарегистрированных случаев заболевания холерой в 2023 году увеличилось на 13%, а смертей - на 71% по сравнению с 2022 годом. В прошлом году более 4000 человек умерли от болезни, которую можно предотвратить и легко вылечить", - отмечается в документе. Уточняется, что 38% зарегистрированных случаев были среди детей в возрасте до пяти лет. Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
https://ria.ru/20240718/popova-1960419522.html
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в мире, здоровье - общество, воз
В мире, Здоровье - Общество, ВОЗ
Число смертей от холеры в 2023 году выросло на 71 процент
ВОЗ: число смертей от холеры в 2023 году выросло на 71% и 13%
ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. Количество смертей от холеры и случаев заражения этим заболеванием увеличилось на 71% и 13% соответственно в 2023 году по сравнению с 2022 годом, умерли более четырех тысяч человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Число зарегистрированных случаев заболевания холерой в 2023 году увеличилось на 13%, а смертей - на 71% по сравнению с 2022 годом. В прошлом году более 4000 человек умерли от болезни, которую можно предотвратить и легко вылечить", - отмечается в документе.
Уточняется, что 38% зарегистрированных случаев были среди детей в возрасте до пяти лет.
Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.