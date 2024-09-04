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Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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17:34 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/khaes-1970589041.html
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:34
2024-09-04T17:34
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. "Нам предстоят новые консультации: очные, межведомственные консультации с привлечением Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Росгвардии, Ростехнадзора, и Россия уже представит такую скоординированную, общую позицию, как информационные взаимодействия с МАГАТЭ мы можем вывести на новый уровень", - сказал Лихачев. Он отметил, что руководство МАГАТЭ крайне положительно оценило профессионализм и дополнительные меры работников ЗАЭС. В дальнейшем, по его словам, госкорпорация будет всячески содействовать тому, чтобы коллектив станции не только материально, но и морально поощрялся, потому что "наши друзья, наши товарищи работают вы очень тяжелых условиях: и физически тяжелых условиях, и под моральным давлением, нередко многим из них поступают прямые угрозы с украинской стороны". Лихачев 27 августа по итогам прошедшего тогда визита Гросси на Курскую АЭС сообщил, что "на следующей неделе в Калининграде" обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской атомным станциям.
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россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС

Лихачев: Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.
«
"Нам предстоят новые консультации: очные, межведомственные консультации с привлечением Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Росгвардии, Ростехнадзора, и Россия уже представит такую скоординированную, общую позицию, как информационные взаимодействия с МАГАТЭ мы можем вывести на новый уровень", - сказал Лихачев.
Он отметил, что руководство МАГАТЭ крайне положительно оценило профессионализм и дополнительные меры работников ЗАЭС. В дальнейшем, по его словам, госкорпорация будет всячески содействовать тому, чтобы коллектив станции не только материально, но и морально поощрялся, потому что "наши друзья, наши товарищи работают вы очень тяжелых условиях: и физически тяжелых условиях, и под моральным давлением, нередко многим из них поступают прямые угрозы с украинской стороны".
Лихачев 27 августа по итогам прошедшего тогда визита Гросси на Курскую АЭС сообщил, что "на следующей неделе в Калининграде" обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской атомным станциям.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 16:13
 
РоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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