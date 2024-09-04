https://ria.ru/20240904/khaes-1970589041.html

Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС

Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит общую позицию по ЗАЭС

Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:34

2024-09-04T17:34

2024-09-04T17:34

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия на новых консультациях с МАГАТЭ представит скоординированную общую позицию по Запорожской и Курской атомным электростанциям, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. "Нам предстоят новые консультации: очные, межведомственные консультации с привлечением Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Росгвардии, Ростехнадзора, и Россия уже представит такую скоординированную, общую позицию, как информационные взаимодействия с МАГАТЭ мы можем вывести на новый уровень", - сказал Лихачев. Он отметил, что руководство МАГАТЭ крайне положительно оценило профессионализм и дополнительные меры работников ЗАЭС. В дальнейшем, по его словам, госкорпорация будет всячески содействовать тому, чтобы коллектив станции не только материально, но и морально поощрялся, потому что "наши друзья, наши товарищи работают вы очень тяжелых условиях: и физически тяжелых условиях, и под моральным давлением, нередко многим из них поступают прямые угрозы с украинской стороны". Лихачев 27 августа по итогам прошедшего тогда визита Гросси на Курскую АЭС сообщил, что "на следующей неделе в Калининграде" обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской атомным станциям.

https://ria.ru/20240904/zaes-1970555419.html

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россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)