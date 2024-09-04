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В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов
В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов - РИА Новости, 04.09.2024
В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов
Часть пациентов пострадавших от острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии, готовят к выписке, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:41
2024-09-04T14:41
2024-09-04T14:41
происшествия
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вспышка кишечной инфекции в кбр
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ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Часть пациентов пострадавших от острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии, готовят к выписке, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. Во вторник минздрав КБР сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в КБР, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. "По последним оперативным данным, в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 70 человек, к выписке готовят 16 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, баксан, вспышка кишечной инфекции в кбр, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Баксан, Вспышка кишечной инфекции в КБР, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Россия
В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов
Минздрав КБР: 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов готовят к выписке