https://ria.ru/20240904/kbr-1970518791.html

В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов

В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов - РИА Новости, 04.09.2024

В КБР готовят к выписке 16 пострадавших от кишечной инфекции пациентов

Часть пациентов пострадавших от острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии, готовят к выписке, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:41

2024-09-04T14:41

2024-09-04T14:41

происшествия

здоровье - общество

баксан

вспышка кишечной инфекции в кбр

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

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ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Часть пациентов пострадавших от острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии, готовят к выписке, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. Во вторник минздрав КБР сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в КБР, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. "По последним оперативным данным, в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 70 человек, к выписке готовят 16 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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происшествия, здоровье - общество, баксан, вспышка кишечной инфекции в кбр, кабардино-балкарская республика (кбр), россия