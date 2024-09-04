https://ria.ru/20240904/kazan-1970599450.html
В Казани задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых
В Казани задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых - РИА Новости, 04.09.2024
В Казани задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых
Следователи задержали хозяйку пансионата для пожилых в казанском поселке Щербаково, где были обнаружены многочисленные нарушения пожарной безопасности и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:54
2024-09-04T17:54
2024-09-04T17:54
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КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Следователи задержали хозяйку пансионата для пожилых в казанском поселке Щербаково, где были обнаружены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, дополнительно возбуждены дела о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что в нелегальном пансионате в поселке Щербаково найдены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к кроватям. По данным соцсетей, также в доме был найден труп. Прокуратура Авиастроительного района Казани совместно с контролирующими органами провела проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. Прокуратура обратилась в суд, требуя запретить эксплуатацию здания пансионата. Проживающие в учреждении пожилые люди были размещены в больницах Казани. Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "халатность". "Хозяйка пансионата задержана. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Как установило следствие, летом 2023 года неустановленные лица склонили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности на право распоряжения ее имуществом, завладев принадлежащей пенсионерке недвижимостью на сумму более 100 миллионов рублей. При рассмотрении искового заявления о признании сделок недействительными злоумышленники предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в поселке Щербаково, где скончалась в феврале 2024 года. Следствие отмечает, что в ходе обыска в пансионате 3 сентября были обнаружены доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и иных лиц. По факту мошеннических действий в отношении пожилой женщины также возбуждено дело по статьям "мошенничество" и "фальсификация доказательств".
https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html
https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых
Следователи задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых в Казани
КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Следователи задержали хозяйку пансионата для пожилых в казанском поселке Щербаково, где были обнаружены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, дополнительно возбуждены дела о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что в нелегальном пансионате в поселке Щербаково найдены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к кроватям. По данным соцсетей, также в доме был найден труп.
Прокуратура Авиастроительного района Казани совместно с контролирующими органами провела проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. Прокуратура обратилась в суд, требуя запретить эксплуатацию здания пансионата. Проживающие в учреждении пожилые люди были размещены в больницах Казани.
Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "халатность".
"Хозяйка пансионата задержана. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
Как установило следствие, летом 2023 года неустановленные лица склонили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности на право распоряжения ее имуществом, завладев принадлежащей пенсионерке недвижимостью на сумму более 100 миллионов рублей. При рассмотрении искового заявления о признании сделок недействительными злоумышленники предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в поселке Щербаково, где скончалась в феврале 2024 года.
Следствие отмечает, что в ходе обыска в пансионате 3 сентября были обнаружены доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и иных лиц.
По факту мошеннических действий в отношении пожилой женщины также возбуждено дело по статьям "мошенничество" и "фальсификация доказательств".